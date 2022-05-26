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Kayserisporlu taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'a hareket etti

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'un taraftarları, müsabakanın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:47
Kayserisporlu taraftarlar Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'a hareket etti

Yukatel Kayserisporlu bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor'a karşı takımlarını desteklemek için otobüslerle İstanbul'a hareket etti.

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen etkinlikle binlerce taraftar, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı otoparkında toplandı. Bayraklar ve meşalelerle alana gelen taraftarlar, maçın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.

Taraftarlar, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alandan otobüslerle ayrılarak yola çıktı.

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