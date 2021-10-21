Karaman: Konya’da kazanacağız

Ligde 3 maçtır kazanamayan ve son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Kayserispor, Konyaspor'a bileniyor. Alanyaspor karşısında aldığı 6-3'lük yenilgiyi telafi etmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Hikmet Karaman, "Konyaspor da bizim gibi galibiyete hasret bir takım. Konya yenip sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bu bizi motive edecektir. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp sıralamada aşağılarla bağlantımızı koparmak istiyoruz" dedi. Öte yandan koronavirüs nedeniyle takımdan ayrı kalan stoper Uğur Demirok, karantina sürecini bitirerek takıma katıldı.