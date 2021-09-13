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Kayserispor'un yıldızı Maneul Fernandes ilk kez oynadı

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla devirdi. Sarı-kırmızılılarda Portekizli oyucu Manuel Fernandes Kasımpaşa maçında ilk kez forma giydi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 15:10
Kayserispor'un yıldızı Maneul Fernandes ilk kez oynadı

Yukatel Kayserispor'un Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ilk kez forma giydi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ligin 4.haftasını 3 puanla kapattı. Sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini alan sarı kırmızılı takımda keyifler yerinde. Ligin ilk 3. haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Portekizli oyucu Manuel Fernandes Kasımpaşa maçında ilk kez forma giydi. Yedek olarak başlayan tecrübeli oyuncu karşılaşmanın 88. dakikasında Baba Mame Thiam'ın yerine oyunda dahil oldu.
90+3.dakikada Miguel Cardoso'nun attığı golün asistini yapan Manuel Fernandes ilk maçında iyi bir performans gösterdi.

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