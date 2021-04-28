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Kayserispor - Denizlispor: 6-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

38. hafta maçında Kayserispor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçına çıkan Kayserispor zorlu mücadelede rakibini 6-3'lük skorla devirdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 15:54 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:01
Kayserispor - Denizlispor: 6-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecn 38. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılmasından sonra takımın başına geçen Yalçın Koşukavak, Kayserispor başındaki ilk maçında sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller; (2), Daniel (2), Nehuen Paz' ve Melih Okutan'dan geldi. Denizlispor'un gollerini ise Angelo Sagal, Muris Mesanovic ve Aytaç kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 38'e çıkardı. Denizlispor ise 28 puanda kaldı.

DENİZLİ 10 KİŞİ TAMAMLADI!

Denizlispor'da 37. ve 41. dakikada sarı kart gören Radoslaw kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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