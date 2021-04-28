Kayserispor - Denizlispor: 6-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecn 38. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılmasından sonra takımın başına geçen Yalçın Koşukavak, Kayserispor başındaki ilk maçında sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller; İlhan Parlak (2), Daniel Avramovski (2), Nehuen Paz' ve Melih Okutan'dan geldi. Denizlispor'un gollerini ise Angelo Sagal, Muris Mesanovic ve Sakıb Aytaç kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 38'e çıkardı. Denizlispor ise 28 puanda kaldı.

DENİZLİ 10 KİŞİ TAMAMLADI!

Denizlispor'da 37. ve 41. dakikada sarı kart gören Radoslaw Murawski kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.