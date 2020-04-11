Kayserispor'da istikararın adı Lung ve Lopes! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Kayserispor'da istikararın adı Lung ve Lopes!

Kayserispor'da istikararın adı Lung ve Lopes!

ekiplerinden ’da 2019-2020 futbol sezonunda geride kalan 26. hafta sonunda en çok süreyi bin 890 dakika ile Lung ve Lopes aldı.

'da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci ve sağ bek aldı. Kadroda tek süre almayan isim ise kaleci Hakan Arıkan oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların sahada kaldıkları süreler:

*Silviu Lung - 1.890 dakika
*Miguel Lopes - 1.890 dakika
*Brice Dja Djedje - 1.872 dakika
*Bernard Mensah - 1.695 dakika
*Pedro Henrique - 1.533 dakika
*Ben Rienstra - 1.287 dakika
*Karahan Yasir Subaşı - 1.268 dakika
*Hasan Hüseyin Acar - 1.130 dakika
*Aymen Abdennour - 903 dakika
*Muris Mesanovic - 794 dakika
*Gustavo Campanharo - 745 dakika
*Artem Kravets - 725 dakika
*Ziya Alkurt - 702 dakika
*Diego Angelo - 630 dakika
*Emre Taşdemir - 611 dakika
*Cristian Sapunaru - 540 dakika
Mert Kula - 515 dakika
Emre Demir - 501 dakika
İsmail Çipe - 450 dakika
Mario Situm - 429 dakika
Zoran Kvrzic - 315 dakika
Aksel Aktaş - 156 dakika
Enver Cenk Şahin -150 dakika
Paul Ntep - 140 dakika
Nurettin Korkmaz - 129 dakika
Ramazan Emirhan Civelek - 90 dakika
Oğuzhan Çapar - 90 dakika
Anthony Uzodimma - 90 dakika
Ömer Uzun - 89 dakika
Levent Gülen - 82 dakika
Alpay Çelebi - 5 dakika

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  1. 11.04.2020
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