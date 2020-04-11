Kayserispor'da istikararın adı Lung ve Lopes!

Hes Kablo Kayserispor'da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci Silviu Lung ve sağ bek Miguel Lopes aldı. Kadroda tek süre almayan isim ise kaleci Hakan Arıkan oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların sahada kaldıkları süreler:

*Silviu Lung - 1.890 dakika

*Miguel Lopes - 1.890 dakika

*Brice Dja Djedje - 1.872 dakika

*Bernard Mensah - 1.695 dakika

*Pedro Henrique - 1.533 dakika

*Ben Rienstra - 1.287 dakika

*Karahan Yasir Subaşı - 1.268 dakika

*Hasan Hüseyin Acar - 1.130 dakika

*Aymen Abdennour - 903 dakika

*Muris Mesanovic - 794 dakika

*Gustavo Campanharo - 745 dakika

*Artem Kravets - 725 dakika

*Ziya Alkurt - 702 dakika

*Diego Angelo - 630 dakika

*Emre Taşdemir - 611 dakika

*Cristian Sapunaru - 540 dakika

Mert Kula - 515 dakika

Emre Demir - 501 dakika

İsmail Çipe - 450 dakika

Mario Situm - 429 dakika

Zoran Kvrzic - 315 dakika

Aksel Aktaş - 156 dakika

Enver Cenk Şahin -150 dakika

Paul Ntep - 140 dakika

Nurettin Korkmaz - 129 dakika

Ramazan Emirhan Civelek - 90 dakika

Oğuzhan Çapar - 90 dakika

Anthony Uzodimma - 90 dakika

Ömer Uzun - 89 dakika

Levent Gülen - 82 dakika

Alpay Çelebi - 5 dakika