Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Wagner Pina: Galibiyet geç de olsa geldi!

Trabzonspor'da Wagner Pina, 4-3 kazandıkları RAMS Başakşehir mücadelesi sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 22:39
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir karşısında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Wagner Pina, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pina, "Beklemediğimiz şekilde kötü bir ilk yarı geçirdik. Soyunma odasında neleri yanlış yaptığımızı ve neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. Sonunda geç de olsa gelen bir galibiyet oldu. Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra onu düşünmeyi bıraktık. Dünya Kupası'na hazırlanmanın en iyi yolu Trabzonspor'da iyi performans göstermek. Hocam, beni kadroya çağırırsa çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları!
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Maça devam edemedi
Konya'da kazanan çıkmadı!
