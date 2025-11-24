Trabzonspor'da Wagner Pina: Galibiyet geç de olsa geldi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir karşısında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Wagner Pina, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pina, "Beklemediğimiz şekilde kötü bir ilk yarı geçirdik. Soyunma odasında neleri yanlış yaptığımızı ve neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. Sonunda geç de olsa gelen bir galibiyet oldu. Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra onu düşünmeyi bıraktık. Dünya Kupası'na hazırlanmanın en iyi yolu Trabzonspor'da iyi performans göstermek. Hocam, beni kadroya çağırırsa çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.