CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Serikspor evinde Sarıyer'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Serikspor evinde Sarıyer'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serikspor, sahasındaki tadilat nedeniyle Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yendi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 22:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serikspor evinde Sarıyer'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serikspor, sahasındaki tadilat nedeniyle Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yendi.

Serikspor: 3 - SMS Grup Sarıyer: 0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Lütfü Aydın, Onur Gülter

Serikspor: Erten Ersu, Gotsuk, Martynov (Dk. 58 Gökhan Akkan), Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 85 Sertan Taşqın), Serkan Emrecan Terzi, Kerem Şen, Marcos Silva (Dk. 85 Şahverdi Çetin), Amaral, Şeref Özcan (Dk. 85 Gökhan Karadeniz), Berkovskiy (Dk. 69 Gökhan Altıparmak)

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fethi Özer, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Dembele, Anziani (Dk. 78 Eşref Korkmazoğlu), Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Muhammed Mert), Ömer Bayram, Ozan Sol (Dk. 67 Baran Engül), Urie (Dk 85. Oğuzhan Yılmaz)

Goller: Dk. 8 Gotsuk, Dk. 58 ve 62 Berkovskiy (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Dembele, Dk. 22 Metehan Mert, Dk. 71 Emre Yeşilyurt, Dk. 74 Fethi Özer (SMS Grup Sarıyer), Dk. 70 Gökhan Altıparmak, Dk. 77 Bilal Ceylan (Serikspor)

İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları!
D&R REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe'den Ferencvaros maçı öncesi oyuncu değişikliği! UEFA'ya resmen bildirildi...
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Maça devam edemedi
Konya'da kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Maça devam edemedi Trabzonspor'da Edin Visca şoku! Maça devam edemedi 20:36
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 20:28
Maçta kırmızı kart kararı! Maçta kırmızı kart kararı! 20:19
Hubert: F.Bahçe'den daha ateşli olacaklar! Hubert: F.Bahçe'den daha ateşli olacaklar! 19:56
Fatih Tekke: En zor maçlardan birisi! Fatih Tekke: En zor maçlardan birisi! 18:30
Guardiola'dan kameraman için özür mesajı! Guardiola'dan kameraman için özür mesajı! 18:25
Daha Eski
G.Saray'da hazırlıklar tamam! G.Saray'da hazırlıklar tamam! 18:05
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 18:00
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 17:51
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... 17:33
RAMS Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! RAMS Başakşehir-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:26
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... Yapay zeka şampiyonu açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... 16:35