Kayseri’de 5 eksik var

Ligde bugün, Denizli'de kader maçlarından birisine çıkacak olan sonuncu sıradaki Kayserispor, 5 eksikle Denizli'ye gitti. Sarı-kırmızılılarda sakat olan kaleci Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin, Ziya Alkurt, Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz yok. Deplasmanda galibiyeti olmayan Kayseri, dış sahada üst üste 9 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.