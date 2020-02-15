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15 Şubat 2020, Cumartesi
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’de 5 eksik var

Kayseri’de 5 eksik var

Ligde bugün, 'de kader maçlarından birisine çıkacak olan sonuncu sıradaki , 5 eksikle Denizli'ye gitti.

Ligde bugün, 'de kader maçlarından birisine çıkacak olan sonuncu sıradaki , 5 eksikle Denizli'ye gitti. Sarı-kırmızılılarda sakat olan kaleci Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin, Ziya Alkurt, Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz yok. Deplasmanda galibiyeti olmayan , dış sahada üst üste 9 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 15.2.2020
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