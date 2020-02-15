Kayseri’de 5 eksik var
Ligde bugün, Denizli'de kader maçlarından birisine çıkacak olan sonuncu sıradaki Kayserispor, 5 eksikle Denizli'ye gitti.
Ligde bugün, Denizli'de kader maçlarından birisine çıkacak olan sonuncu sıradaki Kayserispor, 5 eksikle Denizli'ye gitti. Sarı-kırmızılılarda sakat olan kaleci Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin, Ziya Alkurt, Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz yok. Deplasmanda galibiyeti olmayan Kayseri, dış sahada üst üste 9 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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