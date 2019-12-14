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14 Aralık 2019, Cumartesi
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’da kaptanlar ayrıldı

Kayserispor’da kaptanlar ayrıldı

yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen kaptanlar ile Şamil Çinaz, dün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı. İki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için 'ye başvurdu.

yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen kaptanlar ile Şamil Çinaz, dün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı. İki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için 'ye başvurdu.

  1. 14.12.2019
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