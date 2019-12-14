Kayserispor’da kaptanlar ayrıldı

Kayseri yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen kaptanlar Umut Bulut ile Şamil Çinaz, dün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı. İki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için TFF'ye başvurdu.