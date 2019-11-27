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27 Kasım 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

’de geride kalan 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya , ligin 13’üncü haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde teknik direktör , saha içinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Takım toplantısının ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde; düz koşu ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise iki gruba ayrılarak çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi ve ile kadro dışı bırakılan , Paul-Georges Ntep ve Adryan Tavares antrenmanda yer almadı.

  1. 27.11.2019
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