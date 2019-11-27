Kayserispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig’de geride kalan 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13’üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Uygun, saha içinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Takım toplantısının ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde; düz koşu ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise iki gruba ayrılarak çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi ve Levent Gülen ile kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Paul-Georges Ntep ve Adryan Tavares antrenmanda yer almadı.
- 27.11.2019
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Yorum
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Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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Tarihe geçen kulübe
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austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Kayserispor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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