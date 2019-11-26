Bülent Uygun: Formanın hakkını vermeyen kim olursa olsun, bu takımda yeri yoktur
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sarı kırmızılı takımda formanın hakkını vermeyen kim olursa olsun kadro dışı kalacağını söyledi.
Uygun, "Türkiye çapında Squad sistemi kuracağız. Kayserisporumuzun bu şerefli, onurlu, büyük formasını giyecek, taraftarına layık olacak bütün gençleri bulup inşallah Kayserispor'a kazandırmak istiyoruz. Bu formaya yakışmadığınız zaman, eğer o mücadeleyi vermediğiniz zaman, kim olursanız ol, ismin hiç vasfı yok, kimse Kayserispor formasından, armasından önemli değildir. Bizim için değişilmez olan armamız ve taraftarımızdır. Dolayısıyla onlara yakışacak şekilde hareket etmeyen her kim olursa olsun mutlak ve mutlak bir daha bu takımda yeri olmaz. Kaç milyon Avro alırsan al. Hiç fark etmez. Yüreğini, adamlığını, kendi performansını buraya vermeyeceksen zaten bizimle olma ihtimalin yok. Bundan sonraki süreçte de kim dediklerimizi yapmazsa ona göre gereğini almaya devam edeceğiz. Devre arasına kadarki süreçte kim formayı hak ediyorsa ona vereceğiz. Sonra devre arasında da gereken yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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