Adebayor yenilgiden sonra eğlendi!
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Emmanuel Adebayor, ligde Sivasspor yenilgisinin ardından İstanbul gecelerine aktı!
4-1'lik Sivasspor karşılaşmasının ardından İstanbul'a gelen Adebayor, bir mekanda kadınlarla eğlenirken görüntülendi. Basını fark eden Togolu yıldız eğlendiği kadınları araçla gönderdi ve taksiyle onları takip etti.
Daha sonra taksiye binen yıldız oyuncu, kadınların bindiği aracı takip ettirip Maslak'ta bir sitede buluştu.
Adebayor sezon başında Başakşehir'den Kayserispor'a bedelsiz transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 7 karşılaşmada forma giyen Togolu golcü, 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.
- 26.11.2019
- Güncelleme: 26.11.2019 11:58
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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