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26 Kasım 2019, Salı
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Adebayor yenilgiden sonra eğlendi!

Adebayor yenilgiden sonra eğlendi!

İstikbal Mobilya 'da , ligde yenilgisinin ardından gecelerine aktı!

4-1'lik karşılaşmasının ardından 'a gelen Adebayor, bir mekanda kadınlarla eğlenirken görüntülendi. Basını fark eden Togolu yıldız eğlendiği kadınları araçla gönderdi ve taksiyle onları takip etti.

Daha sonra taksiye binen yıldız oyuncu, kadınların bindiği aracı takip ettirip Maslak'ta bir sitede buluştu.

Adebayor sezon başında Başakşehir'den 'a bedelsiz transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 7 karşılaşmada forma giyen Togolu golcü, 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.


  1. 26.11.2019
  2. Güncelleme: 26.11.2019 11:58
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