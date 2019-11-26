Adebayor yenilgiden sonra eğlendi!

4-1'lik Sivasspor karşılaşmasının ardından İstanbul'a gelen Adebayor, bir mekanda kadınlarla eğlenirken görüntülendi. Basını fark eden Togolu yıldız eğlendiği kadınları araçla gönderdi ve taksiyle onları takip etti.

Daha sonra taksiye binen yıldız oyuncu, kadınların bindiği aracı takip ettirip Maslak'ta bir sitede buluştu.

Adebayor sezon başında Başakşehir'den Kayserispor'a bedelsiz transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda 7 karşılaşmada forma giyen Togolu golcü, 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.



