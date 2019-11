Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: 'Sorun sadece para değilmiş'

Kulüpte sorunun sadece para olmadığını belirten Tokgöz, "Hepimizin yanıldığı bir şey varmış, sorun sadece para değilmiş. Belli ki kafalarında bir şeyler var, belli ki kafalarında oturmamış ya da Kayserisporla bağdaşmamış şeyler var" dedi.



Süper Lig'in 12. haftasında oynanan ve 4-1'lik mağlubiyetle sona eren Sivasspor maçının ardından Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, basın toplantısı düzenledi. Kulüp tesislerinde yapılan toplantıda konuşan Tokgöz, Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Tokgöz, "Dün maçtan sonra yönetim olarak toplandık. Bülent hocamızla görüştük. Bülent hocamızla da fikir birliğine vararak 3 oyuncuyu kadro dışı bıraktık. Sayı fazlaydı ama 3'e düşürdük. Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Ayrıca Bilal Başacıkoğlu'na taraftarla sözlü münakaşa ve hocaya yaptığı saygısızlık üzerinden de para cezası verilecek. Oynamayan, kendini ortaya koymayan tüm futbolcular bu söylediğimi üzerine alabilir. Kendini ortaya koymayan futbolcu bilsin ki yarın kadro dışı kalabilir veya affedilmiş olabilir. İsim zikretmem olmaz ama her kim olursa olsun yüreğini koymadığı sürece kadro dışı kalabilir" diye konuştu.



"SORUN SADECE PARA DEĞİLMİŞ"

Kulüpte sorunun sadece para olmadığını ve futbolcularla Başkan Berna Gözbaşı ile birlikte ilk ve son kez konuşulacağını belirten Tokgöz, "Tepkilerin takımdaki ruhsuzluk hali, oyuncuların gerekli mücadeleyi vermediği tepkilerini görüyoruz. Hocamız uzun zamandır hocalarla konuşuyor, Berna hanımla birlikte tek tek oyuncularla biz de ilk ve son kez konuşmak istiyoruz. Bugüne kadar hep para konuşuldu. Hepimizin yanıldığı bir şey varmış, sorun sadece para değilmiş. Belli ki kafalarında bir şeyler var, belli ki kafalarında oturmamış ya da Kayserispor ile bağdaşmamış şeyler var. Oyuncuların mantalitesinde problem olduğunu görüyoruz. Tek tek oturup hepsiyle konuşacağız. Berna hanımın 750 tane çalışanı var, benim yüzlerce çalışanım var. Biz, bu kadar kişiyi yöneten insan olarak bu kulübü de yönetebileceğimize, sorunları aşabileceğimize inanıyoruz. Tamamen kendimizi ortaya koyduk. Alev topunu elimize aldığımızın farkındayız. En kötü gün bugünse bugün de Kayserispor. Elimizden ne geliyorsa ileriye dönük her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.



"BORÇ ÇIKARMA HESABI YAPIYORUZ"

Kulübün borcunu belirleme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Mustafa Tokgöz, "Futbolcu ödemeleri de bu hafta yapılacak. Şu anda çok ciddi borcu çıkarma hesabı yapıyoruz. Gerçekten Kayserispor Kulübü'nün borcu ne kadar? Hiçbir şey gizlenmeden, saklanmadan bu borcu öğreneceğiz. Burada amacımız kimsenin açığını aramak değil, kulübün 2-3 yıl sonra gelecek borçları dahil gelecek borçları ne kadar onu öğrenmeye çalışıyoruz. Biz, bizden sonrakilerin borcunu da öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yönetimde yer alacak biri olarak net konuşuyorum, Türkiye'de daha önce görülmemiş şeffaflığı Kayserispor Kulübü'nde bundan sonra çok rahatlıkla görebileceksiniz. İnsanlar para gönderiyor, paranın nereye gittiği belli değil. Yanlış bir yere gitti demiyorum, insanların da gelen paranın nereye gittiğini bilmesi gerekiyor. Sadece o değil, kulübün gelirlerinin de nerelere gittiği bundan sonra net bir şekilde öğrenilecek" ifadelerini kullandı.



"SAMET HOCA BİR ŞEY DEMEDEN ÇIKTI GİTTİ"

Eski teknik direktörleri Samet Aybaba'nın kendilerine bir şey demeden Yeni Malatyaspor maçının akşamı kendi aldığı kararla ayrıldığını sözlerine ekleyen Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Samet hoca bize hiçbir şey bildirmedi. Kendi aldığı bir kararla gitti. 'Radikal kararlar almamız gerekiyor' dedi, bizimle hiçbir şey paylaşmadan o gece çıkıp gitti. Yoksa biz Samet hocanın arkasında da dururduk ama hiçbir şey paylaşmadı. Bülent hoca ile çok güzel bir uyum yakaladık. Dün de maçtan sonra sıcağı sıcağına oturduk. Saatlerce düşüne düşüne konuştuk. Mustafa Tokgöz ve başkanımız Berna Gözbaşı adına, biz böyle başarısızlık planı yapan varsa içinde olmayız, kendi kariyerinde başarıya alışmış insanlarız. Asla ve asla öyle bir organizasyonda olmayız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, Kayserispor'un layık olduğu yerde kalması için. Birçok insana göre düşmüş olabilir ama sonuna kadar mücadele verilecek. Yapılmazsa da hesabını sorarsınız" dedi.



"MADDİ SORUNUMUZ YOK"

Tokgöz, maddi sorunlarının bulunmadığını, bundan sonraki odaklandıkları şeyin sportif başarı olduğunu kaydederek, "Maddi bir sorunumuz olacağını düşünmüyorum bundan sonra. Para değil, artık sonra odaklandığımız şey sportif başarı. Bunun için yapılan transferler, eldeki kadroyla en iyi nasıl çıkarılabilir" açıklamasında bulundu.



"SAHADA MÜCADELESİNİ GÖSTERMEYENE PARA VERMEYECEĞİZ"

Sahada takımı için yüreğini koyan futbolcuya sonuna kadar parasını ödeyeceklerini, mücadelesini göstermeyenlerin ise uzun vadede bekleyeceğini dile getiren Tokgöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra kendini ortaya koymayan, sahada mücadelesini göstermeyene para vermeyeceğiz. Kendini ortaya koyanın parasını da tam ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sınırlı imkanlarla maksimum verim almaya çalışacağız. Bir mücadele veren oyuncu varsa parasını sonuna kadar alacak. Bir ödeme yapıldı, yine yapılacak. Ama bu ödemelere cevap vermeyen bir oyuncu varsa da bunun cezası sadece kadro dışı değil, parasını da alamayacak. Uzun vadede bekleyecek. Çıktı takım sahaya, herkes mücadele etti, hepimizin takdirini topladı, onun gereğini zaten yapacağız."



"BÜLENT UYGUN İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Yönetim olarak istikrardan yana olduklarını ifade eden Basın Sözcüsü Tokgöz, "Bülent Uygun ile sonuna kadar devam edeceğiz. Bundan sonra istikrar için elimizden geleni yapacağız. Sadece ara dönemde transfer gerçekleştirmek için ortaya bir bütçe koyacağız. O bütçe doğrultusunda en verimli futbolcuları almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



"DEĞERLERİMİZİ HİÇE SAYDIRMAYIZ"

Dünyaca ünlü kulüplerin izlediği Süper Lig'in en genç gol atan oyuncusu unvanına sahip 15 yaşındaki Emre Demir'in sorulması üzerine de Tokgöz, "Bu kulübün bugünü için gelmedik. Bugün en zor gün. Yıllar önce de böyle zor günler yaşadı. Ama bugün Emre veya diğerine bir miktar para verilip 'bugün için çok önemli' diye ne Emre'nin geleceğini ne de Kayserispor'un bir yıl sonra edeceği kardan bugünkü sıkıntı için vazgeçmeyiz. Bugün sıkıntımızı çekeriz, cebimizden veririz ama değerlerimizi de bir hiçe saydırmayız" diye cevap verdi.

Herkesin bu kulübe sahip çıkacağını ve elini taşın altına koyacağını da aktaran Mustafa Tokgöz, "Bu kulübe sahip çıkılacak. Recep Mamur da sahip çıkacak, Erol Bedir de çıkacak, çıkacaklar. Hep birlikte göreceğiz. Sahipsiz kalmadığını, hep birlikte taşın altına elimizi koyduğumuzu herkes görecek" diye konuştu.