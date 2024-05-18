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Beşiktaş Hatayspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Beşiktaş, Hatayspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta heyecan dorukta. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Cihan Aydın düdük çalacak. VAR'da ise Gustavo Correia görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:40
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Beşiktaş Hatayspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2 ve BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Salih, Musrati, Onur, Gedson, Muci, Cenk

Hatayspor: Berkay, Kamil, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Pedro, Mehdi, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg

CEZALI İSİMLER DÖNÜYOR!

Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı. Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

MULEKA KADRODAN ÇIKARILDI!

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal'ın oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak. Muleka, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise forma verilmesi halinde görev yapabilecek.

HATAYSPOR'DA 3 EKSİK

Akdeniz ekibinin ligde kalması için büyük önem arz eden maçta sarı kart cezaları bulunan Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam ve Doğukan Sinik forma giyemeyecek.

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