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TARIM KREDİ'DE SON MAYIS İNDİRİMİ | 18 - 24 Mayıs Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Mayıs ayının son indiriminde binlerce üründe fiyatları düşürdü.Şarküteriden bakliyata, içeceklerden deterjana yerli malı sayısız ürünü efsane fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'nin indirimleri, 24 Mayıs'a kadar devam edecek. İşte Tarım Kredi Mayıs indirimleri ve kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 14:00
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