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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 18 Haziran Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 08:17
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Haziran Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Grup F

19:00 Türkiye - Gürcistan (TRT 1)

22:00 Portekiz - Çekya (TRT 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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