atv CANLI İZLE 📺 | atv canlı FULL HD izle - atv bugün ne var? - Atv frekans bilgileri

ATV CANLI ─░ZLE 2024 | Ekranlar─▒n en sevilen televizyon kanal─▒ atv, dizi ve programlar─▒yla g├Ân├╝llere taht kurmaya devam ediyor. T├╝rkiye'nin en eski kanallar─▒ aras─▒nda yer alan ve y─▒llard─▒r devam etti─či yay─▒n hayat─▒nda kaliteden ├Âd├╝n vermeyen atv, e─členceli yay─▒nlar─▒ ile aile kanal─▒ olarak ekranlardaki 'en sevilen' konumunu koruyor. atv canl─▒ yay─▒n izlemek isteyenlere 'atv'nin canl─▒ yay─▒n linki, frekans bilgileri ve yay─▒n ak─▒┼č─▒' ba┼čl─▒klar─▒n─▒ sizler i├žin derledik.

ATV FREKANS B─░LG─░LER─░

atv' nin SD ve HD yay─▒nlar─▒ yeni uydu de─čerlerini uydu al─▒c─▒lar─▒na a┼ča─č─▒daki bi├žimde y├╝kleyebilirsiniz; SD ve HD yay─▒nlar─▒m─▒z tek frekanstan taratt─▒r─▒l─▒cakt─▒r.

a. Ana men├╝ye girebilmek i├žin ; uzaktan kumandan─▒zda ' MEN├ť ' veya ' SETUP ' yazan d├╝─čmeye bas─▒n─▒z .

b. Uydu al─▒c─▒s─▒ marka modeline g├Âre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL ─░LE ARAMA ' gibi men├╝lerden hangisi beliriyor ise YUKARI - A┼×A─×I tu┼člar─▒n─▒ kullanarak ona gelip ' OK ' e bas─▒n─▒z.

c. A├ž─▒lan pencerede yine uydu al─▒c─▒s─▒n─▒n marka modeline g├Âre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALI┼× FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' se├ženeklerinden biri belirecektir , YUKARI - A┼×A─×I tu┼člar─▒n─▒ kullanarak o se├žene─čin ├╝st├╝ne gelip kumandada bulunan rakam tu┼člar─▒n─▒ kullanarak atv yeni frekans─▒ olan ' 12053 ' de─čerini girin.

d. Yine ayn─▒ pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' de─čeri olacakt─▒r. YUKARI - A┼×A─×I tu┼člar─▒n─▒ kullanarak o se├žene─čin ├╝st├╝ne gelip kumandada bulunan rakam tu┼člar─▒n─▒ kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine ayn─▒ pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' ┼čeklinde bir yaz─▒ olacakt─▒r. YUKARI - A┼×A─×I tu┼člar─▒n─▒ kullanarak o se├žene─čin ├╝st├╝ne gelip sonra SA─× - SOL ok tu┼člar─▒yla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak ┼čekilde de─či┼čtirin.

f. Yine ayn─▒ yerde bulunan ' FEC ' de─čerini de─či┼čtirmek i├žin YUKARI - A┼×A─×I tu┼člar─▒n─▒ kullanarak o se├žene─čin ├╝st├╝ne gelip sonra SA─× - SOL ok tu┼člar─▒yla ' 5 / 6 ' se├žilmelidir. Baz─▒ uydu al─▒c─▒lar─▒nda bu de─čerin girilebilece─či bir alan bulunmamaktad─▒r. Bu durumda bu de─čerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tu┼čuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmi┼č olacaks─▒n─▒z. Aramay─▒ tamamlayabilmek i├žin Uydu Al─▒c─▒s─▒ marka modeline g├Âre de─či┼čen ' ARAMA BA┼×LAT ' yada ' TP ARA ' se├žene─činin ├╝st├╝ne gelerek arama i┼člemi ba┼člatman─▒z gerekmektedir.

h. Arama i┼člemi tamamland─▒ktan sonra Uydu Al─▒c─▒s─▒ yeni aranan kanal─▒ kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

Frekans de─čerleri a┼ča─č─▒dad─▒r;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV HAKKINDA

atv, Turkuvaz Medya Grubu b├╝nyesinde T├╝rkiye'de yay─▒n yapan ulusal televizyon kanallar─▒ndan biridir. T├╝m T├╝rkiye'ye yay─▒n yapan ulusal kanal, genelde dizi ve filmleriyle ├Ân plana ├ž─▒kmaktad─▒r.

12 Temmuz 1993'te yay─▒na ba┼člayan atv, 90'l─▒ y─▒llarda TRT 1, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yay─▒nlad─▒─č─▒ S├╝per Baba, ─░kinci Bahar, ├çi├žek Taksi, Tatl─▒ Ka├ž─▒klar, Mahallenin Muhtarlar─▒, ─░li┼čkiler, Gurbet├žiler, S─▒cak Saatler, Baba Evi, B├Âyle mi Olacakt─▒ ve Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de b├╝y├╝k seyirci kitlesine sahip olmu┼čtur.

atv Avrupa ise atv kanal─▒n─▒n Avrupa'daki izleyenlere y├Ânelik olu┼čturulan kanal─▒d─▒r. 16 Ekim 1997'de T├╝rksat 1C uydusundan analog yay─▒n yapmaya ba┼člad─▒.

atv PROGRAMLARI

Faili me├žhul cinayetler ve kay─▒plar─▒n yan─▒ s─▒ra bir├žok sosyal sorumluluk projesi ile de ad─▒ndan s─▒k├ža s├Âz ettiren, Hafta i├ži her g├╝n seyirciyi ekran ba┼č─▒na kilitleyen M├╝ge Anl─▒ ve ekibi, ├╝zerinde ├žal─▒┼čt─▒─č─▒ kay─▒p dosyalar─▒n─▒, cinayete kurban giden ki┼čileri ve kay─▒plar─▒n t├╝m ya┼čam─▒n─▒ ortaya ├ž─▒kararak onlar─▒ bulmaya, olaylar─▒ ayd─▒nlatmaya devam ediyor...

atv ekran─▒n─▒n sevilen y├╝z├╝ Esra Erol, her g├╝n canl─▒ yay─▒n ile izleyicilerinin kar┼č─▒s─▒na ge├žiyor. Birbirinden ilgin├ž ve ├žarp─▒c─▒ konu ve konuklar─▒ a─č─▒rlayan Esra Erol'da hafta i├ži her g├╝n 16.20'de atv'de!

D├╝nyan─▒n en ├žok seyredilen ve kazand─▒ran yar─▒┼čma program─▒ atv ekranlar─▒nda devam ediyor! Yar─▒┼čmada toplam 12 soru yer al─▒yor. 12. soruyu da do─čru yan─▒tlarsan─▒z kazanaca─č─▒n─▒z ├Âd├╝l tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak i├žin son karar─▒n─▒z─▒ vermeye haz─▒r m─▒s─▒n─▒z?

atv D─░Z─░LER─░

Kurulu┼č Osman her ├çar┼čamba atv'de!

O, k├Âm├╝r karas─▒ g├Âzleriyle, gaza ve h├╝rriyet ate┼čini tutu┼čturacakt─▒. Ad─▒, Ertu─črul Gazi o─člu Osman'd─▒… Karanl─▒─č─▒n i├žinde ona yol g├Âsteren "a┼čk" oldu… Kan ve g├Âzya┼č─▒yla sulanan topraklarda, g├Âk ekini gibi bi├žilen; yedi g├Â─č├╝, yedi yeri, da─člar─▒, denizleri a┼čacak bir milletin r├╝yas─▒n─▒ "a┼čkla" g├Ârd├╝. G├╝c├╝n├╝ k─▒l─▒c─▒ndan de─čil, "a┼čktan" ald─▒… Zorbal─▒─ča adaletle; k├Âleli─če h├╝rriyetle direnen, tarihin g├Ârd├╝─č├╝ en b├╝y├╝k imparatorlu─ča ad─▒n─▒ "a┼čkla" verdi. 72 milleti k─▒ran bozuk d├╝zene kar┼č─▒ ba┼čkald─▒r─▒, mazlumlar─▒n sessiz ├ž─▒─čl─▒─č─▒na umut, Kurulu┼č'un ad─▒ oldu… Kurulu┼č Osman… 400 ├žad─▒rl─▒k bir obadan, "ilahi a┼čkla" kurulan bir cihan imparatorlu─čuna y├╝r├╝y├╝┼č├╝n hikayesi.

Yap─▒m : Bozda─č Film

Yap─▒mc─▒ : Mehmet Bozda─č

Genel Y├Ânetmen: Metin G├╝nay

Y├Ânetmen : Ahmet Y─▒lmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozda─č, ─░sa Y─▒ld─▒z, Mehmet ─░lker Alt─▒nay, Asl─▒ Zeynep Peker Bozda─č, Mert ├ľzel, Fatmanur G├╝ldal─▒, Ali Ozan Salk─▒m, Abdulkadir ─░lter

Oyuncular : Burak ├ľz├živit, Didem Bal├ž─▒n, Y─▒ld─▒z ├ça─čr─▒ Atiksoy, Serhat K─▒l─▒├ž, Erkan Avc─▒, Seda Y─▒ld─▒z, Y─▒ld─▒ray ┼×ahinler, ├ľzge T├Ârer, Emre Basalak, R├╝zgar Aksoy, Burak ├çelik, ├ça─čr─▒ ┼×ensoy, Yi─čit U├žan, Ahmet Yenilmez, Emin G├╝rsoy, Buse Arslan, Emel Dede, ┼×eyma Korkmaz, A├želya ├ľzcan, Fatih Ayhan, ├ľmer A─čan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, O─čuzhan Karbi, Serhat Par─▒l, Melis G├╝rhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep ├çavdar, R─▒dvan Uluda┼čdemir, Serdar Ak├╝lker

Karde┼člerim her Cumartesi atv'de

Kadir, ├ľmer, Asiye ve Emel… Birbirlerine s─▒k─▒ s─▒k─▒ya ba─čl─▒ bu d├Ârt karde┼č, ya┼čanan bir dizi talihsiz olay─▒n ard─▒ndan hem annelerini hem babalar─▒n─▒ kaybederler. Koskoca d├╝nyada art─▒k birbirlerine tutunmak d─▒┼č─▒nda ba┼čka yapabilecekleri hi├žbir ┼čey, tutabilecekleri hi├žbir el kalmam─▒┼čt─▒r. Ta ki ya┼čananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip oldu─ču kolejin kap─▒lar─▒ ve dolay─▒s─▒yla hayatlar─▒ bu ├žocuklara a├ž─▒lana kadar… Zenginin ve yoksulun, su├žlunun ve ma─čdurun yollar─▒n─▒n kesi┼čti─či bu yeni hayat, herkesi yeni birine d├Ân├╝┼čt├╝r├╝rken, Kadir ailesini ayakta tutmak, karde┼člerini korumak ve bir arada tutmak i├žin elinden ne gerekiyorsa yapacakt─▒r.Yap─▒m: NGM Media

Yap─▒mc─▒: Nazl─▒ Hept├╝rk

Y├Ânetmen: Serkan Birinci

Senaryo: G├╝l Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nal├žakan (Akif), Halit ├ľzg├╝r Sar─▒ (Kadir), C├╝neyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (┼×eng├╝l), Ahu Ya─čtu (Suzan), Simge Sel├žuk (Nebahat), Yi─čit Ko├žak (├ľmer), Su Burcu Yazg─▒ Co┼čkun (Asiye), Aylin Akp─▒nar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan ┼×im┼ček (O─čulcan), Damlasu ─░kizo─člu (Melisa), G├Âzde T├╝rker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)

Safir her Pazartesi atv'de

Kapadokya'n─▒n ileri gelen ailelerinden G├╝lsoylar, b├╝y├╝k o─čullar─▒ Ate┼č'in Amerika'dan d├Ân├╝┼č├╝yle bir araya gelirler. Babas─▒n─▒ k├╝├ž├╝k ya┼čta trafik kazas─▒nda kaybeden Ate┼č, dedesi ├ľmer'in ezici otoritesine boyun e─čmeyerek evden ayr─▒lm─▒┼č, uzun y─▒llar sonra annesi G├╝lfem'in iste─či ├╝zerine erkek karde┼čleri Yaman ve Okan ile beraber dedesinden aile ┼čirketlerini devral─▒p b├╝y├╝tmek ├╝zere evine geri d├Ânm├╝┼čt├╝r. Ate┼č, Yaman ve Okan i├žin art─▒k birlik olmak vaktidir.

Yaman abisinin d├Ân├╝┼č├╝yle sevgilisi Feraye'ye evlenme teklif etmeye karar verir. Feraye annesini k├╝├ž├╝k ya┼čta kaybetmi┼č; babas─▒ Muhsin, abisi ├çetin, yengesi Nesrin, ye─čeni Eren, ├╝vey annesi Cemile ve onun k─▒z─▒ Aleyna ile birlikte ya┼čayan, ├╝niversite son s─▒n─▒f ├Â─črencisi umut dolu gen├ž ve g├╝zel bir k─▒zd─▒r. Babas─▒ Muhsin uzun y─▒llard─▒r G├╝lsoylar─▒n yan─▒nda ├žal─▒┼čmaktad─▒r. Yaman ile ├žocukluklar─▒ndan beri herkesten sakl─▒ ilk a┼čklar─▒n─▒ ya┼č─▒yorlard─▒r. Yaman daha k├╝├ž├╝k bir ├žocukken annesi G├╝lfem'den aile yadigari Safir y├╝z├╝─č├╝ gizlice alarak Feraye'ye evlenme teklif emi┼čtir. Feraye ve Yaman her ┼čeyi g├Âze alarak b├╝y├╝k a┼čklar─▒n─▒ itiraf edip evlenmek i├žin g├╝n sayarken ya┼čanan bir trajedi b├╝t├╝n dengeleri bozar.

Feraye'nin do─čum g├╝n├╝ gecesinde Yaman'─▒n karde┼či Okan'la ba┼č─▒na gelen felaket, tehlikelerle dolu bir a├žmaza d├Ân├╝┼čerek herkesin hayat─▒n─▒ alt ├╝st eder. Feraye ve Yaman a┼čk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbal─▒k s─▒navlar─▒yla dolu tehlikeli yollarda kaybolmak ├╝zere kal─▒rlar.

Ate┼č ise sevdi─či herkesi ve ailesini korumak i├žin ald─▒─č─▒ radikal kararlarla hem yeni d├╝┼čmanlar kazanacak hem de karde┼člerini kar┼č─▒s─▒na alacakt─▒r…

Yap─▒m ┼×irketi: NTC Medya

Y├Ânetmen: Semih Ba─čc─▒

Senaryo: Burcu ├ľver

Oyuncular: ─░lhan ┼×en (Ate┼č), ├ľzge Ya─č─▒z (Feraye), Burak Berkay Akg├╝l (Yaman), ─░pek Tuzcuo─člu (G├╝lfem), Erkan Bekta┼č (Vural), M├╝fit Kayacan (├ľmer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), M├╝nir Can Cindoruk (├çetin), Serdar Bordanac─▒ (Muhsin), Sevda Ba┼č (Nesrin), Selin I┼č─▒k (Bade), Efe Ta┼čdelen (Bora), Serkan Ta┼čtemur (Bekir), Can Remzi Ergen (Melih), Aleyna ├çal─▒┼čkan (Damla), ─░lda ├ľzg├╝rel (Hazal)

Ben Bu Cihana S─▒─čmazam her Sal─▒ atv'de

K├Âkl├╝ ve g├╝├žl├╝ bir aileden gelen Cezayir T├╝rk, devleti i├žin ├žal─▒┼čan ve bir sabotaja kurban giden a─čabeyinin intikam─▒n─▒ al─▒r. Devletin bekas─▒ ve ailesinin g├╝venli─či i├žin ├Âld├╝ g├Âsterilerek yeni bir hayata ba┼člar. Cezayir T├╝rk, yurtd─▒┼č─▒nda devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu s─▒n─▒r tan─▒mayan doktorlardan Firuze ile tan─▒┼č─▒r. Her ne kadar e┼čini ve ailesini ├Âzlese de onlara bir daha d├Ânemeyece─čini bilmektedir. Firuze'ye a┼č─▒k olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir s├╝re sonra de┼čifre olur ve tekrardan hayata, ─░stanbul'a d├Ânmek zorunda kal─▒r. Fakat bu geli┼čmelerden ne yeni ailesinin ne de y─▒llard─▒r onu ├Âzleyen ve mezar─▒nda dua eden ailesinin haberi vard─▒r. Emanet ederek geride b─▒rakt─▒─č─▒ ─░stanbul ise bamba┼čka bir ─░stanbul olarak kar┼č─▒s─▒na ├ž─▒kacakt─▒r.

Yap─▒m: KYN Yap─▒mevi

Y├Ânetmen: Mustafa ┼×evki Do─čan

Senarist: Z├╝lk├╝f Y├╝cel ve Zehra Y├╝cel

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru ├ľzkan Saban (Leyla), Ali Se├žkiner Al─▒c─▒ (Kurban Baba), Rag─▒p Sava┼č (Atakan), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (├ľmer Asaf), Ahmet Y─▒ld─▒r─▒m (Cafer), Tan─▒l Y├Ântem (Canberk), Osman Albayrak (Sinan M├╝d├╝r).