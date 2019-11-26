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26 Kasım 2019, Salı
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Başkanı Emniyet Müdürü’nü ziyaret etti.

Kayserispor Başkanı Emniyet Müdürü’nü ziyaret etti.

İstikbal Mobilya Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tokgöz, yeni Müdürü ’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Müdürü Karabörk ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyarette Demir Grup Sivasspor maçında taraftarı ile bazı emniyet mensupları arasında yaşanan gerginlik ile ilgili inceleme başlatıldığı da öğrenildi. Kayserispor Başkanı , "Gösterdiği ilgi için İl Emniyet Müdürümüz sayın 'e teşekkür ederiz" ifadesinde bulundu.

  1. 26.11.2019
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