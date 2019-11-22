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22 Kasım 2019, Cuma
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'da bir ilk

İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir ilk

7 puanla ligin son sırasında bulunan sarı kırmızılı takımda 30 Kasım günü gerçekleştirilecek öncesinde bayan yönetici tek aday görünüyor.

Son yıllarda gerek iç saha gerekse deplasman maçlarında sarı kırmızılı takımın yanında olan, ekonomik destek veren Yönetim Kurulu Üyesi , başkanlık olgusuna sıcak bakıyor.

Berna Gözbaşı, "Hayatımda bir çok yöneticilik görevi üstlendim. 2-3 yıldır da Kayserispor'da yöneticilik yapıyorum. Ancak kulüp başkanlığı hiç düşünmedim. Kayserispor başkanlığı yapma gibi bir hedefim, idealim yok. Ancak böyle bir durum oluşursa, memleketim için bu görevden geri duramam. Bugün her şey belli olacak. Öğleden sonra kesinleşecek. Zaten kamuoyu ile de paylaşırız" cümleleri kurdu.

Berna Gözbaşı, eğer 'da başkanlık görevine getirilirse Kayserispor tarihinde bir ilk olacak. Berna Gözbaşı, Kayserispor tarihinin ilk başkanı olarak adını tarihe yazdıracak.

  1. 22.11.2019
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