Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı kaç bin taraftarın izlediği belli oldu. Kayseri Kadir Has Stadı, uzun bir aradan sonra ilk kez böylesine kalabalıktı.
Misafir takım tribününde ise bin 600 civarında Fenerbahçe taraftarı vardı.
- 04.11.2019
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Toplam 1
Yorum
kahveci riza sanki adam geldi de
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Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe'ye olay gönderme...
Toplam 1
Yorum
kaveci riza vay
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Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
Toplam 1
Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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