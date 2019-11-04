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04 Kasım 2019, Pazartesi
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- maçını 18 bin taraftar izledi

Kayserispor - Fenerbahçe maçını 18 bin taraftar izledi

ile arasında oynanan müsabakayı kaç bin taraftarın izlediği belli oldu. Kadir Has Stadı, uzun bir aradan sonra ilk kez böylesine kalabalıktı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan - maçının taraftar sayısı belli oldu. Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı 18 bin 140 taraftar statdan takip etti.

Misafir takım tribününde ise bin 600 civarında Fenerbahçe taraftarı vardı.
  1. 04.11.2019
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