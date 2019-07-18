Hikmet Karaman'dan son dakika Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray... Transfer haberleri... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Kayserispor Haberleri Hikmet Karaman'dan son dakika Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray... Transfer haberleri...

'dan son dakika açıklaması! ... haberleri...

Hikmet Karaman'dan son dakika Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray... Transfer haberleri...

'da forma giyen kanat oyuncusu transferinde son dakika açıklaması... Kayserispor teknik direktörü , A Spor'a yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Karaman yaptığı açıklamada, "Deniz Türüç’ün transferinde en istekli takım . Bu işin bir an önce bitmesi lazım. Ben de planlamamı ona göre yapacağım" ifadelerini kullandı.

'dan son dakika açıklaması geldi... Bilindiği üzere milli futbolcunun 'dan ayrılması an meselesi... Transferiyle ilgili adı geçen iki takım ise ile .

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim duyumlarıma göre, Deniz Türüç için isteği gösteren tek takım Galatasaray. Ancak bu sadece benim duyduğum. Türkiye'de rüzgar öyle bir esiyor ki, neler olacağını hiç anlayamıyorsunuz." dedi.

Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...


DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede bölgesinde dünyaya geldi. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

2015 yılında 500 Bin € bonservis bedeliyle, Go Ahead Eagles'tan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. İlk sezonunda; 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.

  1. 18.07.2019
  2. Güncelleme: 18.07.2019 16:08
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