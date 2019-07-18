Hikmet Karaman'dan son dakika Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray... Transfer haberleri...

Hikmet Karaman'dan son dakika Deniz Türüç açıklaması geldi... Bilindiği üzere milli futbolcunun Kayserispor'dan ayrılması an meselesi... Transferiyle ilgili adı geçen iki takım ise Galatasaray ile Fenerbahçe.

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim duyumlarıma göre, Deniz Türüç için transfer isteği gösteren tek takım Galatasaray. Ancak bu sadece benim duyduğum. Türkiye'de rüzgar öyle bir esiyor ki, neler olacağını hiç anlayamıyorsunuz." dedi.





DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede bölgesinde dünyaya geldi. Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

2015 yılında 500 Bin € bonservis bedeliyle, Go Ahead Eagles'tan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. İlk sezonunda; Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.