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Galatasaray'ın yeni transferi Seri hakkında her şey! Esrarengiz hastalığı...
Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın başarılı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bu ismi ilk kez duyanların çoğunlukta olması sonrası Jean Michael Seri'yi mercek altına aldık. Fildişili futbolcuyu yakından tanıyalım...
18 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
Güncelleme: 18.07.2019 10:38
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İşte Jean Michael Seri hakkında bilinmesi gerekenler ve o gerçek...
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LAKABI 'GALLA'
Fildişi Sahili'nde genç yaşından itibaren hocaları tarafından eski Arjantinli futbolcu Marcelo Gallardo'ya benzetilen Jean Michael Seri'ye "Galla" lakabı verildi.
ÇIPLAK AYAKLA OYNARDIK
"Fildişi Sahilin'nde topu nasıl kontrol edeceğimizi, hissedeceğimizi ve iyi bir tekniğe sahip olduğumuzu öğrenmek için çıplak ayakla sıcak toprağın üzerinde çalışıyorduk. Bizi böyle teşvik ediyorlardı. Bu çok iyi bir yoldu. Şu anda bunun faydalarını hissediyorum."
BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ
Nice'ten 2018 yılında ayrılma kararı alan Jean Michael Seri, 30 milyon euroyua Fulham'a transfer oldu. Bu transferden 6 ay önce Barcelona'nın yoğun ilgisine rağmen Nice'ten izin çıkmadı ve Fildişili futbolcu Fransa'da kalmıştı.
PORTO'DA FUTBOLU ÖĞRENDİM
"Fildişi Sahili'nin en büyük iki kulübünden biri ASEC Mimosas'ta 2 yıl oynadıktan sonra Porto'nun B takımıyla antrenmanlara çıktım. Fonseca bana futbolu öğretti. Topa ayağıma aldığımda nasıl nefes almam gerektiğini, birçok şeyi öğretti. Ona teşekkür edeceğim çok şey var."