Galatasaray'ın yeni transferi Seri hakkında her şey! Esrarengiz hastalığı...

ÇIPLAK AYAKLA OYNARDIK

"Fildişi Sahilin'nde topu nasıl kontrol edeceğimizi, hissedeceğimizi ve iyi bir tekniğe sahip olduğumuzu öğrenmek için çıplak ayakla sıcak toprağın üzerinde çalışıyorduk. Bizi böyle teşvik ediyorlardı. Bu çok iyi bir yoldu. Şu anda bunun faydalarını hissediyorum."