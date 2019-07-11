Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kaysersipor'dan flaş transfer! Süper Lig'e yeniden merhaba diyen Gençlerbirliği'nin yakından ilgilendiği tecrübeli stoper Abdennour'la görüşmelere başlayan Kayserispor'un Tunuslu futbolcunun transferini bitirdi. La Liga ekiplerinden Valencia, Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.

Daha önce Toulouse, Monaco, Marsilya gibi kulüplerde de top koşturan Tunuslu savunmacı, 2015 yılında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olmuştu.

29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Marsilya'ya kiralanmış ancak forma şansı bulamamıştı. Abdennour, Valencia'da 43 maça çıkarken gol ya da asist üretemedi.

FEGHOULI VE DIRAR TRANSFERİ HIZLANDIRDI!

La Liga devinden bonservisini alarak Süper Lig'e gelmeye hazırlanan 29 yaşındaki Abdennour'un Valencia ve Monaco'da aynı takımda oynadığı Feghouli, Dirar gibi arkadaşlarına Türkiye'yi sorduğu öğrenilirken, her iki ismin hem Türkiye hem de Kayserispor hakkında olumlu ifadeler kullanması transferin hızlandırdı.

Kulüp kariyerinde 185 maça çıkan Aymen Abdennour, 31 kez de milli takımda görev aldı.

AYMEN ABDENNOUR KİMDİR?

6 Ağustos 1989 Tunus doğumlu Aymen Abdennour, futbola doğduğu ülkesinin takımı ES Sahel altyapısında başladı ve 2007 yılında as takıma yükseldi.

2010 yılında ilk Avrupa macerasını yaşadı ve Almanya'nın Werder Bremen takımına 6 aylık kiralık gönderildi. 2011 yılında Fransa'nın Toulouse takımı 500 bin Euro ödeyerek Aymen Abdennour'u bonservisi ile transfer etti.

Toulouse forması altında 82 maça çıkan Abdennour 3 gol 2 asistlik performans gösterdi ve 2014 yılında 13 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer oldu. Monaco'da 32 maçta gösterdiği performans sonucunda İspanya'nın Valencia takımı rekor bir ücret ödeyerek, tam 22 milyon Euro'ya Abdennour'u transfer etti.