Kayserispor bombayı patlattı! Feghouli ve Dirar'dan jest | Aymen Abdennour kimdir? Son dakika transfer haberleri
Gençlerbirliği’nin istediği Aymen Abdennour için Kayserispor da devreye girmişti. Son dakika haberine göre; Valencia, Tunuslu stoperin transferini açıkladı. Galatasaray forması giyen ile Fenerbahçe forması giyen Dirar’dan Kayserispor hakkında olumlu bilgiler alan Abdennour yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kaysersipor'dan flaş transfer! Süper Lig'e yeniden merhaba diyen Gençlerbirliği'nin yakından ilgilendiği tecrübeli stoper Abdennour'la görüşmelere başlayan Kayserispor'un Tunuslu futbolcunun transferini bitirdi. La Liga ekiplerinden Valencia, Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Daha önce Toulouse, Monaco, Marsilya gibi kulüplerde de top koşturan Tunuslu savunmacı, 2015 yılında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olmuştu.
29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Marsilya'ya kiralanmış ancak forma şansı bulamamıştı. Abdennour, Valencia'da 43 maça çıkarken gol ya da asist üretemedi.
FEGHOULI VE DIRAR TRANSFERİ HIZLANDIRDI!
La Liga devinden bonservisini alarak Süper Lig'e gelmeye hazırlanan 29 yaşındaki Abdennour'un Valencia ve Monaco'da aynı takımda oynadığı Feghouli, Dirar gibi arkadaşlarına Türkiye'yi sorduğu öğrenilirken, her iki ismin hem Türkiye hem de Kayserispor hakkında olumlu ifadeler kullanması transferin hızlandırdı.
Kulüp kariyerinde 185 maça çıkan Aymen Abdennour, 31 kez de milli takımda görev aldı.
AYMEN ABDENNOUR KİMDİR?
6 Ağustos 1989 Tunus doğumlu Aymen Abdennour, futbola doğduğu ülkesinin takımı ES Sahel altyapısında başladı ve 2007 yılında as takıma yükseldi.
2010 yılında ilk Avrupa macerasını yaşadı ve Almanya'nın Werder Bremen takımına 6 aylık kiralık gönderildi. 2011 yılında Fransa'nın Toulouse takımı 500 bin Euro ödeyerek Aymen Abdennour'u bonservisi ile transfer etti.
Toulouse forması altında 82 maça çıkan Abdennour 3 gol 2 asistlik performans gösterdi ve 2014 yılında 13 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer oldu. Monaco'da 32 maçta gösterdiği performans sonucunda İspanya'nın Valencia takımı rekor bir ücret ödeyerek, tam 22 milyon Euro'ya Abdennour'u transfer etti.
- 11.07.2019
- Güncelleme: 11.07.2019 16:04
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Kayserispor bombayı patlattı! Feghouli ve Dirar'dan jest | Aymen Abdennour kimdir? Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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