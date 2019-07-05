Kayserispor'da 7 futbolcu idmanda yoktu

Milli takım kamplarında bulunan ve tatile geç çıkan Deniz Türüç ile Artem Kravets, kısa süreli vatani görevini yerine getiren Sakıb Aytaç, uçak bileti bulamadığı için Pazar gününe kadar gelemeyecek olan Fernando Boldrin, tedavisi Hollanda'da süren Bilal Başacıkoğlu, anlaşma yapılmasına rağmen henüz resmi imzayı atmayan Umut Bulut, dün imza atan ve Pazar gününe kadar izin alan Ziya Alkurt sezonun ilk çalışmasında yeralmadı.

Geçen sezondan takımda bulunan kaleci Silviu Lung, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Emre Demir, Nurettin Korkmaz ve yeni transfer Mert Kula ilk idmanda yer aldı.