Kayserispor'da 7 futbolcu idmanda yoktu
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için sahaya indi. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda eksik çoktu.
Milli takım kamplarında bulunan ve tatile geç çıkan Deniz Türüç ile Artem Kravets, kısa süreli vatani görevini yerine getiren Sakıb Aytaç, uçak bileti bulamadığı için Pazar gününe kadar gelemeyecek olan Fernando Boldrin, tedavisi Hollanda'da süren Bilal Başacıkoğlu, anlaşma yapılmasına rağmen henüz resmi imzayı atmayan Umut Bulut, dün imza atan ve Pazar gününe kadar izin alan Ziya Alkurt sezonun ilk çalışmasında yeralmadı.
Geçen sezondan takımda bulunan kaleci Silviu Lung, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Emre Demir, Nurettin Korkmaz ve yeni transfer Mert Kula ilk idmanda yer aldı.
- 05.07.2019
- Aleksandar Kolarov kimdir? Kolarov hangi pozisyonda oynuyor? Kariyeri ve yaşamına dair tüm bilgiler...
- Son dakika... Fenerbahçe Kolarov'u da bitirdi!
- Son dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando de Colo kimdir hangi pozisyonda oynuyor?
- Trabzonspor'dan Premier Lig ekiplerine Obi Mikel çalımı
- Mbaye Diagne yine rahat durmadı!
-
‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
-
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
-
Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Kayserispor'da 7 futbolcu idmanda yoktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.