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05 Temmuz 2019, Cuma
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'da 7 futbolcu idmanda yoktu

Kayserispor'da 7 futbolcu idmanda yoktu

, 2019-2020 sezonu için sahaya indi. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda eksik çoktu.

Milli takım kamplarında bulunan ve tatile geç çıkan ile Artem Kravets, kısa süreli vatani görevini yerine getiren Sakıb Aytaç, uçak bileti bulamadığı için Pazar gününe kadar gelemeyecek olan Fernando Boldrin, tedavisi 'da süren , anlaşma yapılmasına rağmen henüz resmi imzayı atmayan , dün imza atan ve Pazar gününe kadar izin alan Ziya Alkurt sezonun ilk çalışmasında yeralmadı.
Geçen sezondan takımda bulunan kaleci Silviu Lung, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Emre Demir, Nurettin Korkmaz ve yeni transfer Mert Kula ilk idmanda yer aldı.

  1. 05.07.2019
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