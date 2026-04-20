İrfan Can verdi

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'yla istediği sonuçları alamasa da son haftalarda toparlanmaya başladı. Özellikle Beşiktaş yenilgisinin ardından Kayserispor'u mağlup eden lacivertbeyazlılar, deplasmanda da Göztepe'yle berabere kalmayı başardı.

Paşa, dün ise evinde Alanyaspor'u konuk etti, ilk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadelenin ikinci bölümünde attığı golle maçı kazandı.

3 MAÇTA 7 PUAN ALDI

İrfan Can Kahveci'nin 60'ıncı dakikada korner attığı muhteşem golle sahadan zaferle ayrılan Kasımpaşa, bu sezon ilk kez üst üste oynadığı üç maçta 7 puan topladı. Bu galibiyetle ligdeki puanını da 31'e yükselten lacivertbeyazlılar, düşme hattından uzaklaştı. Bitime 4 hafta kala küme düşme sınırıyla arasındaki puan farkını 7'ye yükselten Paşa, haftaya B.Şehir'e konuk olacak.

CORENDON Alanyaspor, dün Kasımpaşa karşısında aldığı skorla, 5 maçlık yenilmeme serisine de son verdi. Akdeniz ekibi, en son 28 Şubat'ta Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu. Ardından oynadığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet alan Alanya, haftaya Samsun'la karşılaşacak.

'İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu şunları söyledi: "Son 7 haftada tüm rakiplerimize karşı üstünlük kurmayı başardık. Çok çalışıyoruz. İşimiz daha bitmedi, 4 maç 12 puan var önümüzde. Kasımpaşa'ya layık bir sezon sonu yaşatmak istiyoruz. Tüm oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor'a da başarılar dilerim."