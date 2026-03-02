Emre’den ultimatom

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenildikleri maçın ardından oyuncularını sert bir dille uyardı.
Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenildikleri maçın ardından oyuncularını sert bir dille uyardı. Takımın performansını kabul edilemez bulan Belözoğlu, "Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar var. Hafta içi radikal bir karar alabiliriz. Oyuncu grubunun durumun ciddiyetini fark edeceğini düşünüyorum. İşleri biraz daha sıkmamız lazım" dedi.