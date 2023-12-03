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Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 14:00
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Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor. Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Ngoy.

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Dragus.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gaziantep maçı saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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