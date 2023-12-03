Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor. Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Ngoy.
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Dragus.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Gaziantep maçı saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.