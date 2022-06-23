Umut Bozok'un menajeri transfer görüşmelerini doğruladı!

Umut Bozok, Profesyonel kariyerine Metz II'de 2013'te başladı. Altyapı kariyerini ise Etoile Naborienne ve Metz'de tamamlamıştı. Başarılı oyuncu Metz II'den sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Daha sonra Nîmes ve Lorient'te oynadı. Lorient'teyken Troyes ve Kasımpaşa'ya kiralandı.