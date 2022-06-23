Umut Bozok'un menajeri transfer görüşmelerini doğruladı!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un hangi takıma transfer edileceği konusu...
Trabzonspor ile anlaştı haberlerini yalanlayan oyuncunun Türkiye Temsilcisi Murat Ardıçlık, Umut Bozok'un transferi için Süper Lig'den büyük takımlarla görüştüklerini doğruladı.
Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Ardıçlık Trabzonspor'da görüştüğümüz takımlar arasında ifadelerini kullandı. Murat Ardıçlık, "Umut'un Türkiye'de tek yetkilisi benim Trabzonspor yetkisi olmayan kişilerle görüştü ve bu transfer gerçekleşmedi.