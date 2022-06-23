Haberler Kasımpaşa Umut Bozok'un menajeri transfer görüşmelerini doğruladı!

Umut Bozok'un menajeri transfer görüşmelerini doğruladı!

Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için transfer yarışı devam ediyor. Süper Lig'in pek çok takımı tarafından adı geçilen oyuncunun manajeri Türkiye'den kulüplerle görüştüklerini duyurdu. Umut Bozok'un transfer detayları...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:55 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:18
Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un hangi takıma transfer edileceği konusu...

Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

Trabzonspor ile anlaştı haberlerini yalanlayan oyuncunun Türkiye Temsilcisi Murat Ardıçlık, Umut Bozok'un transferi için Süper Lig'den büyük takımlarla görüştüklerini doğruladı.

Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Ardıçlık Trabzonspor'da görüştüğümüz takımlar arasında ifadelerini kullandı. Murat Ardıçlık, "Umut'un Türkiye'de tek yetkilisi benim Trabzonspor yetkisi olmayan kişilerle görüştü ve bu transfer gerçekleşmedi.

Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

Türkiye'de büyük kulüplerle temaslarımız var bu takımların arasında Trabzonspor'da var." ifadelerini kullandı.

Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

25 yaşındaki mili santrafor geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atarak Türkiye Süper Lig'inde gol krallığına ulaşmıştı.

Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

Süper Lig'de gösterdiği performansla transfer listelerinin başında olan Umut Bozok Stefan Kuntz tarafından milli takıma çağrılmıştı.

Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

Umut Bozok Kimdir, Nerelidir?

Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

Umut Bozok, santrfor mevkisinde oynayan bir Türk milli futbolcudur.

Umut Bozok, 19 Eylül 1996'da Fransa'nın Saint-Avold şehrinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır.
178 cm boyunda ve kilo olan Umut Bozok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Umut Bozok'un menajeri açıkladı! Görüşmelerimiz...

Umut Bozok, Profesyonel kariyerine Metz II'de 2013'te başladı. Altyapı kariyerini ise Etoile Naborienne ve Metz'de tamamlamıştı. Başarılı oyuncu Metz II'den sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Daha sonra Nîmes ve Lorient'te oynadı. Lorient'teyken Troyes ve Kasımpaşa'ya kiralandı.

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