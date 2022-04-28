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Mutluluğa kurşun sıkma

Trabzonspor, şampiyonluk kutlamalarında havaya silah atılmaması çağrısı yaptı. Hayatını kaybeden efsanelerin yer aldığı video gözyaşları içinde izlendi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Mutluluğa kurşun sıkma

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#MutluluğaKurşun- Sıkma #ŞAMP1" hashtagiyle yapılan video paylaşımında, hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta, şehit Eren Bülbül, sanatçı Kazım Koyuncu, eski başkanlardan Özkan Sümer, taraftarlardan da Mustafa Çelik ve Nazmiye nine karakterleri canlandırıldı.

KAZIM KOYUNCU:

Aslında denecek bir şey daha var dede. Büyük Trabzonspor'umuz şampiyonluğa koşuyor. Çok isterdik o gün orada olmayı. Horon edip şampiyonluk kutlamayı. Fakat gelemeyiz. Biz sizin yanınıza gelemeyiz ama siz de bizim yanımıza zamansız gelmeyin, kimsenin de gelmesine sebep olmayın. Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın. Mutluluğa kurşun sıkmayın.

DOZER CEMİL:

zkan hocam varsay duyuyorlar ne derdin onlara?

DOZER CEMİL: Ben çok şampiyonluk gördüm ama habu yaylaların karı erimeden gelen şampiyonluğu hiç görmedim.

MUSTAFA ÇELIK:

Ne yaparlarsa yapsınlar bu sene şampiyonuz. Bizi durduramazlar.

NAZMIYE NINE:
Keşke dünya gözüyle görebilseydik bir daha.

ÖZKAN SÜMER:

Dalgaların sesi, yaylaların sisi, ormanların gizi, kemençenin sözü, yaşlıların öyküsü, gençlerin tutkusu, büyük Trabzonspor derdim.

ÖZKAN SÜMER:

Ama onlar bizi ne görüyorlar ne de duyuyorlar.

EREN BÜLBÜL:

Ahanda görüyoruz da Nazmiye nine.

REN BÜLBÜL: Durduramazlar bizi dimi Mustafa emice. İyi ki Trabzonsporluyuz.

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