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Sırp stoper 'i kadrosuna kattı

Ara transfer döneminin flaş takımlarından , 'ta iki şampiyonluk yaşayan 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Lacivert-beyazlılar, 36 yaşındaki Sırp stoperle resmi sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:21
Kasımpaşa Sırp stoper Dusko Tosic'i kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'ın eski yıldızı 'i kadrosuna kattı. Son olarak ekibi R&F'de forma giyen 36 yaşındaki Sırp stoper resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada. "Son olarak ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic Kasımpaşamızda" denildi.

Tosic, Kasımpaşa'nın ocak ayındaki 5. transferi oldu. Lacivert-beyazlılar daha önce , , ve 'i kadrosuna katmıştı.

Tosic, Beşiktaş dışında 'de daha önce forması da giymişti.

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