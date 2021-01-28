Kasımpaşa Sırp stoper Dusko Tosic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'i kadrosuna kattı. Son olarak Çin Ligi ekibi Guangzhou R&F'de forma giyen 36 yaşındaki Sırp stoper resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada. "Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic Kasımpaşamızda" denildi.

Tosic, Kasımpaşa'nın ocak ayındaki 5. transferi oldu. Lacivert-beyazlılar daha önce Thelin, Luckassen, Drinkwater ve Bistrovic'i kadrosuna katmıştı.

Tosic, Beşiktaş dışında Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği forması da giymişti.