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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kasımpaşa Çapa ile uçuşta

Kasımpaşa Çapa ile uçuşta

20. haftada 'nun yerine gelen , K.Paşa'yı coşturdu. İlk iki maçta yenildikten sonra 7 maçta 19 puan aldı.

20. haftada 'nun yerine gelen , K.Paşa'yı coşturdu. İlk iki maçta yenildikten sonra 7 maçta 19 puan aldı. K.Paşa; , (D), , G.Antep (D) ve ile oynayacak.
  1. 1.7.2020
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