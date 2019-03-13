Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
13 Mart 2019, Çarşamba
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'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

, 'in 26. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 26. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Josue Sa, , , Fode Koita ve Stipe Perica katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 20:46
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