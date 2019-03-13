Kasımpaşa'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Josue Sa, Veysel Sarı, Özgür Çek, Fode Koita ve Stipe Perica katılmadı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 13.03.2019
- Güncelleme: 13.03.2019 20:46
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cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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