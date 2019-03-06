Mustafa Denizli takımın başında idmana çıktı
06 Mart 2019, Çarşamba
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takımın başında idmana çıktı

Mustafa Denizli takımın başında idmana çıktı

'in 24. haftasında oynanan maçının rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan Teknik Direktörü , bugün takımının başında idmana çıktı.

'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına başladı. maçının rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan ve hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam bugün takımının başında idmana çıktı.
Göztepe maçı için yaklaşık 1,5 saat süren idman yapan Kasımpaşa'da tedavisi süren Josue Sa, antrenmana çıkmadı.

  1. 06.03.2019
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