Mustafa Denizli takımın başında idmana çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün takımının başında idmana çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarına başladı. Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkamayan ve hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam bugün takımının başında idmana çıktı.
Göztepe maçı için yaklaşık 1,5 saat süren idman yapan Kasımpaşa'da tedavisi süren Josue Sa, antrenmana çıkmadı.
- 06.03.2019
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- Mustafa Denizli takımın başında idmana çıktı
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Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Mustafa Denizli takımın başında idmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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