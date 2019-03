Göztepe Başkan Vekili Papatya: 'Bizim için kenetlenme vakti'

Kritik bir sürece girdiklerini belirten Papatya, "Taraftarımızdan destek istemek çok abes. Zaten her türlü desteği bize en iyi şekilde veriyorlar. Biz taraftarımızdan sağduyulu olmalarını rica ediyoruz. Bizim Türkiye'de sevenlerimiz çok. Ancak bizi sevmeyenler ve aşağı çekmek isteyenler de var. Bu kişilere fırsat tanımamalıyız. Kasımpaşa maçıyla başlayıp Ankaragücü maçıyla bitecek kritik süreçte taraftarımızın kesinlikle provokasyonlara gelmemesini istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Allah korusun seyircisiz oynama cezası gibi bir durum yaşamayı hiç istemeyiz" diye konuştu.



Göztepe'nin şu an içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmeyi sezon sonu yapmanın en doğru olacağını ifade eden Papatya, "Sezon sonunda şapkamızı önümüze koyarız. Nerede doğru, nerede yanlış yaptığımızı değerlendiririz. Artıları ve eksileri ortaya çıkarırız. Ancak şu anda zihnimizi yormayalım. Sadece sağduyulu olalım. Asla negatif enerjiyi birbirimize vermeyelim. 10 haftalık periyotta güçlü duruşumuzu, kenetlenmiş halimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Biz Göztepe olarak İzmir'in en önemli marka değeriyiz. Son düdüğe kadar sağduyu ile hareket etmeliyiz. Bizim için kenetlenme vakti. Oyuncular, taraftar, yönetim, basın herkesle kenetlenip bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Göz-Göz'de kırmızı kart cezalısı Kadu ve sakatlıkları süren sol bekler Traore ile Agbenyenu sahadaki yerlerini alamayacak.