En doğru yer Türkiye – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Kasımpaşalı oyunculardan , Ben ile , 2024 adaylığımıza destek verdi.

    Kasımpaşalı oyunculardan , Ben ile , 2024 adaylığımıza destek verdi. 33 yaşındaki Fransız futbolcu Veigneau, " tam bir ülkesi. EURO 2024 Türkiye'de düzenlenirse burada büyük bir kutlama olacak" dedi. 29 yaşındaki Tunuslu Ben Youssef, "Maçlar için seyahat ettiğimizde birçok farklı şehir görüyoruz. Kimi dağların arasında, kimi deniz kıyısında... Birbirinden farklı, çok güzel şehirler var" ifadelerini kullandı. Çekyalı orta saha Pavelka ise, "Burada çok güzel stadyumlar var. Futbol atmosferi bakımından dünyanın en iyi ülkelerinden biri. İnsanlar her zaman , gibi ülkelere gitmek istemiyorlar. Yeni bir anlayış, yeni bir ülke arıyorlar. Bu sebeple Türkiye bu organizasyon için en doğru yer" diye konuştu.

    1. 17.7.2018
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