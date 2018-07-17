En doğru yer Türkiye
Kasımpaşalı oyunculardan Olivier Veigneau, Syam Ben Youssef ile David Pavelka, EURO 2024 adaylığımıza destek verdi.
Kasımpaşalı oyunculardan Olivier Veigneau, Syam Ben Youssef ile David Pavelka, EURO 2024 adaylığımıza destek verdi. 33 yaşındaki Fransız futbolcu Veigneau, "Türkiye tam bir futbol ülkesi. EURO 2024 Türkiye'de düzenlenirse burada büyük bir kutlama olacak" dedi. 29 yaşındaki Tunuslu Ben Youssef, "Maçlar için seyahat ettiğimizde birçok farklı şehir görüyoruz. Kimi dağların arasında, kimi deniz kıyısında... Birbirinden farklı, çok güzel şehirler var" ifadelerini kullandı. Çekyalı orta saha Pavelka ise, "Burada çok güzel stadyumlar var. Futbol atmosferi bakımından dünyanın en iyi ülkelerinden biri. İnsanlar her zaman Almanya, Belçika gibi ülkelere gitmek istemiyorlar. Yeni bir anlayış, yeni bir ülke arıyorlar. Bu sebeple Türkiye bu organizasyon için en doğru yer" diye konuştu.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
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