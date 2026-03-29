Derbi şöleni

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde nefes kesecek play-off final serisi bugün başlıyor. Fenerbahçe Opet, Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 16.00'da ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin ev sahibi avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. Final serisinde ilk 2 müsabaka, bugün ve 1 Nisan Çarşamba Fenerbahçe Opet'in sahasında oynanacak.

3 MAÇI DA F.BAHÇE KAZANDI

Üçüncü karşılaşma ise 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Sarı-lacivertliler bu sezon ezeli rakibi ile oynadığı 3 derbiden de zaferle ayrıldı. Kanarya, ligde sarı-kırmızılı takımı 75-71 ve 75-70'lik skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ayrıca Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ı 86-66 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarı-lacivertliler namağlup finale adını yazdırırken, Cimbom ise 3 yenilgi yaşadı.