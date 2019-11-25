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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Büyükşehirspor Judo Takımı hedefe ulaştı

Büyükşehirspor Judo Takımı hedefe ulaştı

ve Türkiye'yi yurt içi ve yurtdışında başarıyla temsil eden , yeni sezonda Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek.

3 sezon önce Play Off maçlarını şampiyon olarak tamamlayıp 1. Lig'e yükselen Büyükşehir Belediyesi Kız Judo Takımı, bu sezon hedeflediği Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Spor Toto Süper Lig'e yükselme maçlarına katılan müsabakalar sonucunda yükselme maçlarını 2. sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e çıkma hakkını elde etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kız Judo Takımı, Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir, Ankara Ego, Kocaeli Büyükşehir, İzmir Büyükşehir gibi güçlü ekiplerin yer aldığı Süper Lig'de mücadele edecek.

BAŞKAN OSMAN ZOLAN'DAN TEBRİK
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'yi en iyi şekilde temsil eden Büyükşehir Belediyespor'un sporcu ile antrenörlerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Hep birlikte güzel işlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın gösterdiği başarılar bizleri mutlu ediyor. Spor Toto Süper Lig'de şehrimizi ve Büyükşehir Belediyemizi en iyi şekilde temsil edecek ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, çocuklarımıza ve ailelerimize gösterdikleri gayret nedeniyle tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artacağına yürekten inanıyorum" dedi.

  1. 25.11.2019
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