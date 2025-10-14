CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CAS'tan İsrail'in itirazına ret!

CAS'tan İsrail'in itirazına ret!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İsrail'in 2025 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için yaptığı itirazı reddetti. İşte detaylar...

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 16:03
CAS'tan İsrail'in itirazına ret!

CAS'tan yapılan açıklamada, İsrail Cimnastik Federasyonunun, 19-25 Ekim'deki şampiyonaya katılacak İsrailli sporculara ev sahibi Endonezya tarafından vize verilmemesi kararına itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrailli sporcular Artem Dolgophyat, Eyal Indig, Ron Payatov, Lihie Raz, Yali Shoshani ve Roni Shamay'ın organizasyona katılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ev sahipliğinin başka ülkeye verilmesi veya şampiyonanın iptal edilmesi istemiyle başvuruda bulunulduğu aktarıldı.

Acil geçici tedbir talebiyle yapılan başvurunun CAS Temyiz Tahkim Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından değerlendirilerek reddedildiği ifade edildi.

Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" belirterek İsrailli sporculara vize verilmeyeceğini açıklamıştı.

6
