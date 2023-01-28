Ferhat Arıcan'dan iddialı 2023 açıklaması!

Tokyo 2020'de paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, 2023 yılında başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takım ile Bolu'da kampa giren Arıcan, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.

Ferhat Arıcan 2022 yılının başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Hem bireysel hem de takım olarak önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren Arıcan, "Özellikle Akdeniz Oyunlarındaki şampiyonluk, Avrupa Şampiyonasında tekrardan podyumda olmamız. Takım olarak çok büyük adımlar attığımızı düşünüyorum." dedi.

Arıcan, bu yılın en önemli yarışmasının Dünya Şampiyonası olduğuna işaret ederek, "2024 Paris Olimpiyatlarında kota yarışması olacak bu yıl. Takım için çok önemli. Dünya Şampiyonası öncesinde Avrupa Şampiyonası var. Özellikle en önemli noktası ülkemizde, Antalya'da yapılıyor olması." diye konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA HEDEFİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin çok büyük olduğuna değinen Arıcan, "Kendi ülkemizde tekrardan Avrupa'da podyumda olmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası öncesinde de neler yapabileceğimizi göstermemiz gerekiyor." dedi.

Arıcan, dünyadaki sporcuların kendilerini tanımakla kalmadığını, kendilerinden korktuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"(Türkler geliyor) diyorlar. Eskiden salona girdiğimizde çok etkili olmuyordu rakip tarafından ama artık salona adım attığımızda takım olarak da bireysel olarak da madalyada rakip olduklarını biliyorlar. Bizden korkuyorlar. Çok iyi bir sistemle çalışıyoruz. Tüm milli takım aynı anda çalışıyoruz. Çok hırslıyız ve çok çalışan sporcular var. Bu doğrultuda 2024 Paris Olimpiyatlarına takım olarak gitme hedefimiz var."

Başarılara imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Arıcan, "2023 yılı benim ve takım arkadaşlarımın yılı olacak. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız." dedi.

Arıcan, Türk cimnastiğinin dünyada konuşulduğuna dikkati çekerek, "Tokyo'da kazandığım ilk madalyadan sonra 2024 Paris Olimpiyatları'na birkaç madalya alma hedefiyle gideceğiz. Tüm dünya basını bizi takip ediyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak, çok çalışarak bu hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.