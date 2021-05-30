Haberler Jimnastik Ayşe Begüm Onbaşı mehteranla karşılandı

mehteranla karşılandı

’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan , ’nda mehter takımı tarafından karşılandı.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:43
Ayşe Begüm Onbaşı mehteranla karşılandı

'da yapılan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde yarışan milli cimnastikçi , 1.850 puanla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu. Onbaşı ayrıca organizasyonun da en iyi sporcusu seçilmişti. 'na iniş yapan başarılı sporcu, mehter takımı tarafından coşkulu bir törenle karşılandı.

Başkentliler tarafından coşkuyla karşılanan sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oraya çıktığım andan itibaren Türk'ün gücünü ve kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık. Her şeyden dolayı çok memnunuz. Performanslarımızdan çok memnunuz. Gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. İstiklal Marşı okunduğunda da zaten tüylerimiz diken diken olmuştu. Bundan sonra en yakın hedefim Avrupa şampiyonası inşallah oraya katılacağız. Oradaki başarılarımızı da sürdürmek istiyoruz. Yine tekrar çiftlere katılacağız. Orada elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'na bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Ayşe Begüm Onbaşı'nın Türk sporunun geldiği yerin göstergesi olduğunu belirterek, " her yıl ayrı bir dünya şampiyonu çıkıyor. Cimnastik Federasyonu'nu Türkiye izlemeye devam etsin" dedi.

Son iki yıldır Türk cimnastiği olarak tarihi anlar yaşadıklarını belirten Başkanı , "Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'nin ikinci dünya şampiyonu ama Türk cimnastiğinin aslında parlayan yıldızı oldu. Çünkü 2016'da ve daha öncesinde gelen madalyalar, onun büyüklerde madalya alacağını gösteriyordu. Gençlerde ve yıldızlarda alınan madalyalara ülkemiz alışık, cimnastik camiası da alışık ama büyüklerde alınan madalya bambaşka. Gerçekten Ayşe'nin dünya cimnastiğindeki yerini bilseniz gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ayriyeten de özel ödülü aldı zaten. Bunlar bir ekip olmanın, birlikte çalışmanın ve aile olmanın eseri" diye konuştu.

SON DAKİKA