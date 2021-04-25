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Milli jimnastikçi şampiyonu oldu

'nin kentinde düzenlenen Artistik Jimnastik Şampiyonası'ndan gururlandıran bir haber geldi. Milli sporcumuz , paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 16:21
Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu

Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu , paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu. 'nin kentinde düzenlenen şampiyonada, milli sporcu paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.

Ferhat Arıcan, 'de düzenlenen 2020 'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.

Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla gümüş, 15.100 puanla ile İsviçreli bronz madalya kazandı.

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