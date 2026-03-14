CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Inter-Atalanta maçı CANLI izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Atalanta maçı CANLI izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen lider ile Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren dişli rakibinin dev randevusuna sahne oluyor. Lig aşamasını 67 puanla zirvede sürdüren ev sahibi ekip, San Siro'da taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmeyi ve en yakın takipçisiyle olan farkı korumayı hedeflerken; 46 puanla 7. basamakta yer alan konuk ekip, Milano deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor. İtalyan futbolunun iki taktik dehasının karşı karşıya geleceği bu mücadele, hem zirve yarışı hem de prestij açısından sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Peki Inter-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 08:38
Inter-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da futbol kalitesinin zirve yapacağı 29. hafta mücadelelerinde, şampiyonluk kupasına her geçen hafta bir adım daha yaklaşan ev sahibi takım, ligin en zorlu deplasmanlarından birini geçmeye hazırlanıyor. Sezon başından bu yana hem savunma hem de hücum hattındaki kusursuz performansıyla liderlik koltuğuna ambargo koyan Milano temsilcisi, kendi sahasında hata yapmadan yoluna devam etmek niyetinde. Öte tarafta ise son yıllarda sergilediği istikrarlı futbol ve hücum gücüyle devlerin korkulu rüyası haline gelen konuk ekip, taktiksel disipliniyle bu zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nun tarihi atmosferinde oynanacak bu dev karşılaşmada, orta sahadaki sertlik ve hızlı geçiş oyunları maçın kaderini belirleyen ana unsurlar olacak. İşte Inter-Atalanta maçı detayları...

INTER-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 29. haftasındaki Inter-Atalanta mücadelesi, 14 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

INTER-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanalları üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

INTER-ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! 09:06
Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri 08:59
''Şampiyonluk yarışı bitti!" ''Şampiyonluk yarışı bitti!" 08:57
Girona-Athletic Bilbao maçı detayları! Girona-Athletic Bilbao maçı detayları! 08:54
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:08
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:02
Daha Eski
F.Bahçe'den toplantı kararı! F.Bahçe'den toplantı kararı! 00:50
F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt! F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt! 00:50
F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı! F.Bahçe'de mağlubiyet sonrası acil durum toplantısı! 00:50
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü! Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü! 00:50
Ederson için flaş iddia! "Antrenman yaptıramıyorlar" Ederson için flaş iddia! "Antrenman yaptıramıyorlar" 00:50
F.Bahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup! 00:49