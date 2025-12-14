Bologna-Juventus: Kritik maç ne zaman? Yayın kanalı ve başlama saati

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bologna-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bologna, Serie A'nın 15. haftasında güçlü rakibi Juventus'u ağırlayacak. 2 maçtır galibiyet alamayan ev sahibi ekip, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek adına bu 3 puanı riske atmak istemiyor. Juventus ise geçen hafta Napoli karşısında aldığı mağlubiyetle sarsıldı. 5 maçlık yenilmezlik serisini deplasmanda noktalayan Luciano Spalletti'nin ekibi, yeni bir serinin ilk adımı için sahaya çıkacak. İşte Bologna-Juventus maçının yayın bilgileri...

Bologna-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bologna-Juventus maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Renato Dall Ara'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Bologna-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Davide Massa'nın yöneteceği Bologna-Juventus mücadelesi, S Sport 2 ve S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bologna-Juventus MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David