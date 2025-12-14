CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Bologna-Juventus: Kritik maç ne zaman? Yayın kanalı ve başlama saati

Bologna-Juventus: Kritik maç ne zaman? Yayın kanalı ve başlama saati

İtalya Serie A'da Avrupa kupaları için hayati öneme sahip bir mücadele yaşanacak: 25 puanla 5. sırada yer alan Bologna, hemen arkasındaki 23 puanlı 7. sıradaki Juventus'u konuk ediyor. Ev sahibi, Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak ve rakibini geride tutmak isterken;bu sezon başarılı performansını sürdüren Juventus, kritik deplasmandan 3 puanla ayrılarak rakibini geçmeyi ve Avrupa hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Serie A'nın üst sıralarındaki dengeleri değiştirecek en önemli karşılaşmalardan biri olan Bologna-Juventus maçının detayları merak ediliyor. Peki Bologna-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bologna-Juventus: Kritik maç ne zaman? Yayın kanalı ve başlama saati

Bologna-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bologna, Serie A'nın 15. haftasında güçlü rakibi Juventus'u ağırlayacak. 2 maçtır galibiyet alamayan ev sahibi ekip, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek adına bu 3 puanı riske atmak istemiyor. Juventus ise geçen hafta Napoli karşısında aldığı mağlubiyetle sarsıldı. 5 maçlık yenilmezlik serisini deplasmanda noktalayan Luciano Spalletti'nin ekibi, yeni bir serinin ilk adımı için sahaya çıkacak. İşte Bologna-Juventus maçının yayın bilgileri...

Bologna-Juventus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bologna-Juventus maçı, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Renato Dall Ara'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Bologna-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Davide Massa'nın yöneteceği Bologna-Juventus mücadelesi, S Sport 2 ve S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bologna-Juventus MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
F.Bahçe'ye Asensio müjdesi!
DİĞER
Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından olay yorum! "Ocak ayında siz gidin"
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu!
G.Saray'dan Salah'a teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! 09:15
Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı detayları Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı detayları 09:15
Muslera takımını şampiyon yaptı! Muslera takımını şampiyon yaptı! 09:09
Gaziantep FK-Göztepe maçı detayları Gaziantep FK-Göztepe maçı detayları 09:05
Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin! Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin! 09:05
Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu! Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu! 08:40
Daha Eski
Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları 08:09
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 00:51
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 00:42