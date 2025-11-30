Pisa-Inter maçında geri sayım | Hangi kanalda, nereden izlenir? Serie A izle!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Pisa-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 13. haftası, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Puan tablosunda 16. sırada bulunan Pisa, 4. sıradaki rakibine karşı evinde puan arayacak. Taraftarının desteğini de arkasına alan Alberto Gilardino'nun ekibi, küme hattından uzak kalmak için zorlu rakibi karşısında 3 puan için mücadele edecek. Inter ise 3 maçlık galibiyet serisine, geçen hafta Milan karşısında aldığı mağlubiyetle gölge düşürdü. Ligde 4 sıraya gerileyen ev sahibi ekip, yeniden ilk 3 peşinde. İşte Pisa-Inter maçı yayın bilgileri...

Pisa-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pisa-Inter maçı, 30 Kasım Pazar günü, Arena Garibaldi'de oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 17.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Pisa-Inter MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Nzola

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram