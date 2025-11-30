CANLI SKOR ANA SAYFA
Pisa-Inter maçında geri sayım | Hangi kanalda, nereden izlenir? Serie A izle!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Pisa, Arena Garibaldi'de Inter'i konuk edecek. Son 4 maçtır evinde yenilgiyi tatmayan ev sahibi ekip, 11. haftada Cremonese'ye aldığı galibiyetin dışında bu sezon 3 puanı yakalayamadı. İtalya'nın devlerinden Inter ise 24 puanla bulunduğu 4. sıradan yeniden ilk 3'e atlamak için hata yapmak istemiyor. Son maçında Milan karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle hayal kırıklığına uğrayan Cristian Chivu'nun öğrencileri, deplasmanda 3 puan peşinde. Peki Pisa-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:15
Pisa-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 13. haftası, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Puan tablosunda 16. sırada bulunan Pisa, 4. sıradaki rakibine karşı evinde puan arayacak. Taraftarının desteğini de arkasına alan Alberto Gilardino'nun ekibi, küme hattından uzak kalmak için zorlu rakibi karşısında 3 puan için mücadele edecek. Inter ise 3 maçlık galibiyet serisine, geçen hafta Milan karşısında aldığı mağlubiyetle gölge düşürdü. Ligde 4 sıraya gerileyen ev sahibi ekip, yeniden ilk 3 peşinde. İşte Pisa-Inter maçı yayın bilgileri...

Pisa-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pisa-Inter maçı, 30 Kasım Pazar günü, Arena Garibaldi'de oynanacak. Türkiye Saati İle (TSİ) 17.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Pisa-Inter MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Nzola

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram

