Ziraat Türkiye Kupası
Lecce-Torino maçı canlı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Serie A

Lecce-Torino maçı canlı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Serie A

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Lecce, Torino'yu konuk ediyor. Son iki maçından birer puan alan Lecce ve Torino, Via del Mare'de 3 puan için birbirleriyle yarışacak. 10 puanla 17. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle sürpriz ararken 14 puanla 12. sıraya oturan Torino ise 4 maçtır süren galibiyet hasretine deplasmanda son vermeyi ümit ediyor. Lecce-Torino maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:15
Lecce-Torino maçı canlı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Serie A

Lecce-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lecce, Serie A'nın 13. haftasında Torino'yu konuk ediyor. Son 2 maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılarak tek puan alan ve 17. sıraya yerleşen ev sahibi, küme hattı sınırından kurtulmanın peşinde. Torino ise son galibiyetini Bologna'ya karşı 8. haftada almıştı. Son 4 maçından 3 beraberlikle ayrılan Marco Baroni'nin ekibi, 3 puan hasretini dindirmek için sahaya çıkacak. Peki Lecce-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Lecce-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lecce-Torino maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak. Via Del Mare Stadyumu'ndaki mücadele, TSİ 14.30'da başlayacak.

Lecce-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce-Torino maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Maurizio Mariani düdük çalacak.

Lecce-Torino MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Ramazani, Coulibaly; Morente, Berisha, Sottil; Stulik

Torino: Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata

ASpor CANLI YAYIN

