Lazio - Lecce maçı izle: Hangi kanalda ve saat kaçta?

Lazio - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lazio, Serie A'nın 12. haftasında, evinde Lecce ile kozlarını paylaşacak. Milli ara öncesinde Inter karşısında 2-0 mağlup olan ev sahibi ekip, taraftarı önünde moral depolamak için sahaya çıkacak. Bu sezon oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Maurizio Sarri'nin öğrencileri, şampiyonluk yarışına üst sıralardan dahil olmayı hedefliyor. Lecce ise bugüne dek hanesine 10 puan yazdırabildi ve düşme hattının yakınlarında konumlandı. Peki Lazio - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAZIO - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Lecce maçı, 23 Kasım Pazar günü oynanacak. Olimpico Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

LAZIO - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Lecce maço, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.