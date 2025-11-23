CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Lazio - Lecce maçı izle: Hangi kanalda ve saat kaçta?

Lazio - Lecce maçı izle: Hangi kanalda ve saat kaçta?

İtalya Serie A'da heyecan, 12. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Lazio, Olimpico Stadyumu'nda Lecce'yi konuk edecek. Sezon başından bu yana 4 galibiyetle 15 puan toplayan ev sahibi ekip, orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için taraftarının önünde 3 puan toplamak ve moral depolamak istiyor. Lecce ise milli ara öncesinde yarattığı 2 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde. Peki Lazio - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:52
Lazio - Lecce maçı izle: Hangi kanalda ve saat kaçta?

Lazio - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lazio, Serie A'nın 12. haftasında, evinde Lecce ile kozlarını paylaşacak. Milli ara öncesinde Inter karşısında 2-0 mağlup olan ev sahibi ekip, taraftarı önünde moral depolamak için sahaya çıkacak. Bu sezon oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Maurizio Sarri'nin öğrencileri, şampiyonluk yarışına üst sıralardan dahil olmayı hedefliyor. Lecce ise bugüne dek hanesine 10 puan yazdırabildi ve düşme hattının yakınlarında konumlandı. Peki Lazio - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAZIO - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Lecce maçı, 23 Kasım Pazar günü oynanacak. Olimpico Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

LAZIO - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Lecce maço, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

