Haberler İtalya Serie A Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri: Cagliari-Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri: Cagliari-Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22 Kasım 2025’te oynanacak olan Cagliari vs Genoa Serie A maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Serie A’da kritik öneme sahip bu karşılaşmada Genoa, deplasmanda galibiyet alması halinde ligde üst sıralara tırmanma fırsatı yakalayacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 09:49 Güncellema Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 09:51
Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri: Cagliari-Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari Calcio - Genoa maçını takip etmek için tıklayınız.

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürerken, Cagliari vs Genoa maçı 22 Kasım 2025 Cumartesi günü futbolseverlerin odağına yerleşti. Maçın yayın bilgilerini merak eden izleyiciler, "Cagliari-Genoa maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak ve şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. Genoa için bu karşılaşma ligde kritik bir dönüm noktası olabilir. Eğer Genoa deplasmanda Cagliari'yi mağlup eder ve diğer karşılaşmalarda sonuçlar lehine gerçekleşirse, takım Serie A'da son üç sıralamasından çıkma şansı yakalayacak. Cagliari - Genoa maçı canlı nasıl izlenir? srosunun cevabı merak ediliyor. Peki, Serie A Cagliari - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Cagliari - Genoa maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte detaylar...

CAGLIARI – GENOA MAÇI NE ZAMAN?

Maç 22 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak.

CAGLIARI VS GENOA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

22 KASIM 2025 CAGLIARI - GENOA MAÇI BUGÜN MÜ?

İtalya Serie A'nın heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Cagliari - Genoa maçı, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın bilgilerini merak ediyor.

CAGLIARI - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cagliari ile Genoa arasında oynanacak olan Serie A karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifreli olup yalnızca yetkili platformlardan izlenebilecek.

S SPORT PLUS PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus;

  • Türksat uydu üzerinden,
  • Uydu alıcıları ve dijital platformlardan,
  • Ayrıca internet ve mobil uygulama üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CAGLIARI GENOA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bu zorlu Serie A mücadele, Unipol Domus Stadyumu'nda, Cagliari'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

MUHTEMEL 11

Cagliari'nin muhtemel ilk 11'i: Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Palestra, Gaetano, Prati, Folorunsho, Obert, Esposito, Borrelli

Genoa'nın muhtemel ilk 11'i: Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Martin, Ellertsson, Vitinha, Colombo

CAGLIARI - GENOA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

