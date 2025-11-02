CANLI SKOR ANA SAYFA
Parma - Bologna maçı detayları: Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma - Bologna maçı detayları: Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma, Serie A 10. hafta maçında Bologna ile kozlarını paylaşacak. 7 puan ve -5 averaja sahip ev sahibi takım, sezondaki tek galibiyetini Torino'ya karşı 5. haftada aldı. Bologna ise yaptığı yeni sezonda kaydettiği başarı ile 15 puan + 6 averajı hanesine yazdırmayı başardı. Ligde adını ilk 5'e yazdırmayı planlayan konuk ekip, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:29
Parma - Bologna maçı detayları: Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da heyecan dolu rekabet devam ediyor. 10. haftada Parma, Bologna karşısında seyirci avantajını da kullanarak sürpriz arayacak. Bu sezon tek galibiyet elde ederek 7 puan toplayan ev sahibi, 15 puanlık Bologna'ya karşı 3 puan için yarışacak. Bologna ise ilk 5'e girme hedefiyle yükselttiği motivasyonunu sahya taşıyacak. Peki Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parma - Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma - Bologna maçı 2 Kasım Pazar günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
İrfan Can Kahveci affedilecek mi?
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum!
"O hareket nedir Allah aşkına!"
