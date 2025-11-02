Parma - Bologna maçı detayları: Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da heyecan dolu rekabet devam ediyor. 10. haftada Parma, Bologna karşısında seyirci avantajını da kullanarak sürpriz arayacak. Bu sezon tek galibiyet elde ederek 7 puan toplayan ev sahibi, 15 puanlık Bologna'ya karşı 3 puan için yarışacak. Bologna ise ilk 5'e girme hedefiyle yükselttiği motivasyonunu sahya taşıyacak. Peki Parma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parma - Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma - Bologna maçı 2 Kasım Pazar günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.