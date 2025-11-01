Napoli - Como maçı CANLI İZLE | Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

İtalya Serie A'da heyecan dorukta. 10. haftada ligin lideri Napoli, Diego Armando Maradona'da Como'yu ağırlayacak. Kızışan zirve yarışında 2. sıradaki Roma ile aralarında yalnızca +2 averaj farkı bulunan Napoli, puan kaybetmemek uğruna tüm kozlarını oynayacak. 5. sıradaki Como ise Bologna'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından namağlup serisini 9'a çıkarmak istiyor. Peki Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Napoli - Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Como maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Luca Zufferli'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Napoli - Como MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Como: Butez; Posch, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata