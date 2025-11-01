CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Napoli - Como maçı CANLI İZLE | Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

Napoli - Como maçı CANLI İZLE | Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

Napoli ile Como, Serie A'nın 10. haftasında kozlarını paylaşacak. 31 puan ve +8 averajla xirvede yer alan ev sahibinin, kendisine en yakın rakibi Roma ile arasında yalnızca +2 averaj farkı bulunuyor. Bu maçta puan kaybetmesi halinde 2. sıraya gerileyecek olan Napoli, yüksek motivasyonla sahaya çıkacak. Ligde 5. sırada yer alan Como ise zirve yarışına daha yükseklerden dahil olam umuduyla yarışacak. Peki Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 14:32
Napoli - Como maçı CANLI İZLE | Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

İtalya Serie A'da heyecan dorukta. 10. haftada ligin lideri Napoli, Diego Armando Maradona'da Como'yu ağırlayacak. Kızışan zirve yarışında 2. sıradaki Roma ile aralarında yalnızca +2 averaj farkı bulunan Napoli, puan kaybetmemek uğruna tüm kozlarını oynayacak. 5. sıradaki Como ise Bologna'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından namağlup serisini 9'a çıkarmak istiyor. Peki Napoli - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Napoli - Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Como maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Luca Zufferli'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Napoli - Como MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Como: Butez; Posch, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Morata

