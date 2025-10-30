CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde!

Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde!

Inter, Serie A’da şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Napoli yenilgisinin ardından Fiorentina’yı ağırlayan Milano ekibi, Hakan Çalhanoğlu’nun dublesiyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından milli yıldızımızın performansı manşetlere taşındı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 11:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde!

Serie A'da Napoli'nin ardından şampiyonluk adaylarından biri olarak öne çıkan Inter, zirve yarışında iddiasını korumaya devam ediyor.

29 Ekim Çarşamba günü oynanan karşılaşmada teknik direktör Cristian Chivu yönetimindeki Inter, ligin zorlu ekiplerinden Fiorentina'yı Giuseppe Meazza Stadyumu'nda ağırladı. Kağıt üzerinde dengeli geçmesi beklenen mücadelede ilk yarı denk bir oyunla tamamlandı.

İkinci yarıda ise sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. Milli yıldızımız biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle takımını öne geçirdi ve maçın yıldızı oldu. Karşılaşmanın son bölümünde Petar Sucic skoru 3-0'a taşıdı. Fiorentina ise Mattia Viti'nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu galibiyetle Inter, lig yarışında moral buldu ve Napoli mağlubiyetini unutturdu. Hakan Çalhanoğlu'nun performansı için ise Fichajes'te "Hakan Çalhanoğlu Inter'de gaza bastı!" şeklinde övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
G.Saray'ın yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları 10:47
Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu 10:42
Zonguldak Spor-Bodrum FK maçı detayları! Zonguldak Spor-Bodrum FK maçı detayları! 10:18
Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı 09:59
F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor! F.Bahçe'de Szymanski krizi büyüyor! 08:45
Karaköprü Belediye Spor-Rizespor maçı detayları! Karaköprü Belediye Spor-Rizespor maçı detayları! 08:57
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızına kanca! G.Saray'ın yıldızına kanca! 09:08
Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 09:19
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! 09:25
Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman? 09:28
Beşiktaş’ta derbi öncesi prim dopingi! Beşiktaş’ta derbi öncesi prim dopingi! 09:43
1926 Bulancakspor-Iğdır FK maçı ne zaman? 1926 Bulancakspor-Iğdır FK maçı ne zaman? 09:53